Payas’ı şiirlerle, öykülerle, fotoğraflarla anlatan ödülleri kazanacak

Payas Belediyesi ilçe oluşunun 10’uncu yılı nedeniyle ödüllü fotoğraf, şiir ve öykü yarışması düzenliyor. Türkiye’nin her yerinden başvuruların kabul edildiği yarışmalar için son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2022.

2012 yılında ilçe belediye statüsü kazanan Hatay Payas Belediyesi, ilçe oluşunun 10’uncu yılında bir dizi yarışmaya ev sahipliği yapacak. Payas’ı şiirlerle, öykülerle, fotoğraflarla anlatmak isteyen herkesin başvurabileceği ödüllü ulusal fotoğraf, şiir, öykü yarışmalarında son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2022 Salı günü olarak belirlendi. Yarışmalarda derece yapanlara ödülleri 12 Kasım 2022’de tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde düzenlenecek törenle verilecek.

“4 Mevsim Payas” fotoğraf yarışması

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek “Payas’ta Dört Mevsim” konulu ulusal fotoğraf yarışmasında Payas’ın doğal güzellikleri, tarihi mekanları, turistik, sosyal ve kültürel öğelerinin vurgulanacağı kapsayıcı fotoğraflar yarışacak. Yarışmada birinci olana altın madalya ve 9 bin lira para ödülü, ikinciye gümüş madalya ve 6 bin lira para ödülü, üçüncüye ise bronz madalya ve 3 bin lira para ödülü verilecek. Başvurular arasından ayrıca 3 kişiye de mansiyon ödülü verilecek.

“Dünden Bugüne Payas” şiir yarışması

Tarihi Payas’ı şiirle anlatmak isteyenlerin başvuracağı kategorinin konusu “Dünden Bugüne Payas” olarak belirlendi. Yarışmada birinci olana 10 bin lira, ikinci olana 7 Bin lira, üçüncü olana ise 4 bin lira ödül verilecek. Başvurular arasından ayrıca 3 kişiye de mansiyon ödülü verilecek.

"Dünden Bugüne Payas” öykü yarışması

Tarihi ve doğal güzellikleri içinde Payas’ı tanımak, tanıtmak; folklorik zenginlik, taşıdığı kültürel ögeler ve tarih içinde Payas’ı edebiyat aracılığı ile yeniden yorumlamak isteyenlerin başvuracağı öykü yarışmasında birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 4 bin lira ödül verilecek.

Payas 12 Kasım 2012’de ilçe oldu

12 Kasım 2012’de zorlu bir mücadelenin ardından ilçe olduklarını hatırlatan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, “Kısıtlı imkanlar ile birçok belediyenin hatta büyükşehir belediyelerinin yapamadıkları hizmetleri yaptık, bu hizmetlerin gurunu, sevincini, heyecanını yaşadık ancak ilçe olduğumuzu öğrendiğimiz anın duygusunu hiçbir hizmet yaşatmadı” dedi. Başkan Bekir Altan, “Bizler için önemi büyük olan Payas ilçesinin 10’uncu yılını birlikte Payas’ı anlatarak kutlayalım istedim. Başvuruları başlayan üç kategoriden oluşan ulusal yarışmalarımıza tüm Türkiye’den katılım bekliyoruz. Payas’ı şiirlerle, öykülerle, fotoğraflarla anlatalım, 12 Kasım 2022’de, Sokullu Mehmet Paşa Külliyemizde birlikte kutlayalım” ifadelerini kullandı.

Yarışmalara başvurular belediyenin www.payas.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.