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Payas Film Atölyesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde başladı

Hatay Payas Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde 3 gün sürecek Payas Film Atölyesi etkinliği geniş katılımla başladı. Etkinlik boyunca öğrencilere çeşitli başlıklarda sinema eğitimi verilerek, teoride kazandıkları bilgileri pratiğe dökmeleri sağlanacak.

Kültür Sanat 08.01.2022, 14:27
Payas Film Atölyesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde başladı

Hatay Payas Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde 3 gün sürecek Payas Film Atölyesi etkinliği geniş katılımla başladı. Etkinlik boyunca öğrencilere çeşitli başlıklarda sinema eğitimi verilerek, teoride kazandıkları bilgileri pratiğe dökmeleri sağlanacak.

Payas Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde başlayan atölyenin ilk günü, Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin gezilmesiyle başladı.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, atölyeye katılan öğrencilere yaptığı konuşmada Payas’ın ve Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin tarihi, coğrafi ve stratejik önemine vurgu yaptı. Başkan Altan, “İstanbul-Halep-Şam-Hicaz yolu üzerinde, Hac ve İpek Yolu kervanlarının kesiştiği noktada yer alan bir menzil külliyesi olarak inşa edilen bu eser, devrin kudretli sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa tarafından 1574 yılında Mimarbaşı Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Türk-İslam mimarisinin en güzel ve en güzide eserlerinden birisidir. İnşa tarihi, Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Edirne Selimiye Camii ile eş zamanlı olması sebebiyle, bu nadide eser onun mimarlık birikiminin bir özetidir. Külliye, bu güzergahı kullanan hacı kervanları ile ticaret kervanlarının, limanın ve askeri birliklerin emniyetini sağlamak ve konaklamalarını karşılamak amacıyla 2’nci Selim’in saltanat döneminde inşa edilmiş, Anadolu’nun en büyük külliyesidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin öğretim görevlilerince teorik anlamda eğitim alan öğrenciler, atölyenin ilk gününde kendi yeteneklerini keşfetmek üzere kameramanlık, oyunculuk, yönetmenlik gibi çeşitli gruplara ayrıldılar. Öğrenciler, Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde, şimdiye kadar öğrendikleri teorik bilgileri İstanbul Gelişim Üniversitesi görevlilerinin danışmanlığında uygulamaya geçirmeye başladılar. Bu eğitimler sonrasında, atölye sona erdiğinde Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin belgesel çekimleri de tamamlanmış olacak.

Öğrenciler tarafından çekilen görüntüler İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel ile kısa filmlerin gösterimleri ise yine Payas’ta yapılacak olan gecede izleyiciyle buluşacak. 3 gün sürecek eğitimlere katılan lise öğrencilerine senaryodan çekime çeşitli başlıklarda sinema eğitimi verilecek. Nursan Anadolu Lisesi ve Payas Anadolu Lisesi’nden gönüllü olarak katılan 35 lise öğrencisi, bu eğitimlerde yeteneklerini keşfetme fırsatını bulacak.

Film atölyesinin danışmanlığını Prof. Dr. Nail Öztaş, proje yürütücülüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, proje yürütücülüğünü ve yapımcılığını Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü ise Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç üsteniyor.

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