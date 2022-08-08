“Pati dostları Yenimahalle’de bir araya geldi”

Yenimahalle Belediyesi, sokak hayvanlarına destek olmak ve ilçe genelinde hayvan severleri bir araya getirmek amacıyla “Pati Dostları” etkinliği düzenledi.

Batıkent, Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe birçok hayvan sever katıldı. Etkinlik çerçevesinde yumurta taşıma ve köpek stil yarışmaları düzenlendi. Stil yarışmasına katılan köpekleri puanlama sistemiyle değerlendiren jüri üyelerinin, birbirinden şık köpeklere puan verirken zorlandığı görüldü. Yarışmaya katılan hayvan severler ve minik dostları kıyasıya bir mücadeleye girdi. Evcil hayvanıyla yarışmalara katılanların yanı sıra, sokak köpeklerini sahiplendirmek amacıyla etkinliğe katılanlar da oldu. 7’den 70’e birçok hayvan severin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sebep olurken yarışmada derece alanlar, köpeğinin ırkına ve cinsine uygun olan köpek mamalarının da sahibi oldu.

Stil yarışmasına 11 aylık köpeği Romeo ile katılan Ece Özügür, “ Çok heyecanlıyım, oğlumla katıldım. Romeo 11 aylık ben onu 4 aylıkken sahiplendim. Çok mutluyuz, heyecanlıyız umarım biz kazanacağız” dedi.

“Tasmasız dolaşan tek köpek bizim kızımız”

Etkinliğin tasmasız tek köpeği olan Onix’in sahibi Tuğba Güneş, “ Çok heyecanlıyız, inşallah kazanırız. Çok güzel bir aktivite, daha önce hiç katılmadık. İlk deneyimimiz olacak. Tekrarlansa her seferinde katılacağımıza eminim. Köpeğim çok sosyal, tasmasız dolaşan tek köpek bizim kızımız ve kazanacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Batıkent’teki bütün hayvan severeler burada”

Sibirya cinsi olan Snow’un sahibi Ali Eren, “ Birazdan yarışmaya katılacağız. Bu organizasyonlar çok güzel oldu. Daha önce özel bir mama firması yapmıştı ama bu kez Belediye’nin katkıları ile geldik. Umarım güzel olur. Batıkent’teki bütün hayvan severeler burada. Köpeğim 6 yaşında, Sibirya cinsi ve bebekliğinden beri benimle beraber. Bir iddiamız yok, sosyalleşmesi için getirdim” ifadelerini kaydetti.

“Onları annem babam kadar seviyorum”

Etkinliğe yarışmacıların yanı sıra, minik hayvan severler de katıldı. Patili dostlarını sevmek için gelen minik hayvan severlerden Derin Arslanoğlu hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, “Hayvanları dünyalar kadar çok seviyorum. Onları annem babam kadar seviyorum. Onun dışında çok heyecanlıyım ve hepsinin kazanmasını istiyorum çünkü hepsi çok tatlı” diye konuştu.

Etkinliğin en minik hayvan severlerinden biri olan Hasan Akşan ise, “ Burada olduğum için mutlu hissediyorum. Köpekleri seviyorum, benim de kuşum vardı ama onu getirmek istemedim ölür diye. Köpekleri seviyorum, aslında hepsinin kazanmasını istiyorum” dedi.

Stil yarışmasının birincisi olan Sanem Sarıbaş, “Bu şekilde etkinliklerin olması çok keyif veriyor. Çünkü pandemi dönemi bu konuda bizi biraz zorladı. 2 yıl aradan sonra tekrar birlikte olmak bizi çok mutlu etti. Yarışmada birinci olduğumuz için de ayrıca mutluyum ve bu festivallerin devamının gelmesini diliyorum” ifadelerini kaydetti.

Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan köpek eğitmeni Gözde Soysal, “ Jürilik çok keyifli oldu, zor da oldu. Çünkü katılımcıların hepsi birbirinden tatlıydı ve Ankara’da bu tarz etkinliklerin olması hoşumuza gidiyor. Daha da çoğalmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.