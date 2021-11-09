Patara Deniz Feneri yeniden ayağa kalkıyor

Restorasyon çalışmaları devam eden Patara Deniz Feneri’nin ilk kasnağın ilk taşını Vali Ersin Yazıcı koydu. Deniz Feneri’ne ilk taşı koyduktan sonra incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, “Bu güzel eserimizi Patara’ya, turizm cenneti Antalya’mıza yeniden kazandırmak çok önemli. Patara’nın sembolü haline dönüşen Deniz Feneri’ni aslına uygun bir şekilde restore ederek şehrimize kazandıracağız” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Patara Antik Kenti’nde MS. 64-65 yıllarında Roma İmparatoru Nero döneminde yapılan ve doğal afetler sonucu 15’inci yüzyılda yıkılan Patara Deniz Feneri restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette Vali Yazıcı’ya Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan eşlik etti.

Restorasyon çalışmaları kapsamında Deniz Feneri’nin ilk kasnağına ilk taşı koyan Vali Yazıcı, Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan’dan bilgi aldı. Böylesine tarihi ve önemli bir yapıyı tekrardan ayağa kaldırmanın kendileri için heyecan ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, Deniz Feneri’nin bilimin ışığında aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını belirtti.

Dünyanın gözü bu çalışmada

Deniz Feneri’nin restorasyon çalışmalarının aslına uygun bir şekilde aynı özellikteki taşlarla titizlikle devam ettiğini belirten Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. İşkan, sürecin zorlu olduğunu ancak tarihi bir değer olan Deniz Feneri’nin ayağa kaldırılması için çok çalıştıklarını dile getirdi. Desteklerinden dolayı Vali Yazıcı’ya teşekkür eden Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. İşkan; “Burayı Likya döneminde ilk olarak bir Vali inşa ettirdi. Yine bir Vali tarafından ayağa kaldırılıyor. Bu konuda desteğinizden dolayı teşekkür ederim. Geçmişten günümüze köprüler kurmak, eski eserlerimizi anlamakla ve yaşatmakta olur. Bu köprüleri kurdukça tarihimizi daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. Ülkemize çok özel bir eser kazandırıyoruz. Bütün dünyanın yapımını takip ettiği bir olay haline geldi. Çok önemseniyor. İnşallah restorasyon çalışmaları tamamlandığında ülkemize güzel bir eseri kazandıracağız.” şeklinde konuştu.

Bölgemize değer katacak

Patara Deniz Feneri’nin restorasyon çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Havva Hocamızın gayretleriyle başlayan bu güzel süreci yaşıyoruz. Bu güzel eserimizi Patara’ya turizm cenneti Antalya’mıza yeniden kazandırmak çok önemli. Bu önemli eseri yeniden ayağa kaldırmak adeta yeniden bir tarih yazmak gibi. Patara’nın sembolü haline gelen bu feneri inşallah en güzel şekilde ayağa kaldırarak bölgemize kazandıracağız. Bu eserleri ayağa kaldırdığımızda Antalya markamızı güçlendireceğine ve bölgemize katma değer kazandıracağına yürekten inanıyorum. Bölgede Osmanlı’nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu’nun da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu süreçler tamamlandığında Patara’nın hem Osmanlı hem de Likya’dan gelen tarihini canlandırmış olacağız” diye konuştu.

Tarihimizi ayağa kaldırmaya devam edeceğiz

Antalya’nın dört bir yanında tarihi değerleri yeniden ayağa kaldırma noktasında çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Yazıcı şunları söyledi: “Antalya’mız turizmin yanı sıra tarihiyle de öne çıkan önemli bir şehir. Bu önemli şehrimizde tarihi değerlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün de Patara Deniz Feneri’nin restorasyon çalışmalarını inceleyerek ilk kasnağın ilk taşını koyduk. Bu, çok heyecan ve mutluluk verici. Böylesine güzel ve özel bir tarihi değeri inşallah en kısa zamanda tamamlayıp Antalya’mıza, turizmimize kazandırıyor olacağız. Hep birlikte memleketimiz için çalışmaya, tarihimizi ayağa kaldırmaya devam edeceğiz.”

Osmanlı’nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu restorasyon çalışmaları incelendi

Patara Deniz Feneri’ndeki programın ardından Vali Yazıcı, yine Patara’da bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1906 yılında Afrika’daki topraklarla haberleşmek için inşa edilen Osmanlı’nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu’nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan’dan Telsiz Telgraf İstasyonu hakkında bilgi alan Vali Yazıcı; “Tarihiyle, kültürüyle eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Kuzey Afrika’daki son toprağımız Trablusgarp ile bağlantımızı sağlayan telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun olarak restore ediliyor. Dönemin en üst teknolojisi ile yapılmış bu istasyonu ayağa kaldırarak tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yükselen eserleriyle Patara tarihe ışık tutmaya devam ediyor” dedi.

Restorasyon çalışmalarında görev alan personelle sohbet eden Vali Yazıcı, bir eksiklerinin olup olmadığını sorarak çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.