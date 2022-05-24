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Pasolini, doğumunun 100. yıldönümünde Kadıköy’de anılıyor

Sinema tarihinin cesur ustası Pier Paolo Pasolini, doğumunun 100’üncü yıldönümünde Kadıköy’de anılıyor. Sinematek/Sinema Evi, toplu film gösterimi ile andığı usta yönetmenin “Pasolini’nin Kapadokya’sı” isimli fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür Sanat 24.05.2022, 15:26
Pasolini, doğumunun 100. yıldönümünde Kadıköy’de anılıyor

Sinema tarihinin cesur ustası Pier Paolo Pasolini, doğumunun 100’üncü yıldönümünde Kadıköy’de anılıyor. Sinematek/Sinema Evi, toplu film gösterimi ile andığı usta yönetmenin “Pasolini’nin Kapadokya’sı” isimli fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Kadıköy Belediyesi, Sinematek/Sinema Evi’nde hız kesmeden devam eden Pasolini Toplu Gösterimi’ne, Pasolini’yi konu alan fotoğraf sergisini ekledi. Pasolini filmleri 3 Temmuz’a kadar izleyicilerle buluşurken, “Pasolini’nin Kapadokya’sı: Bir yönetmenin vizyonu ve yansımaları” sergisi açıldı. Sergide, 1969 yılında çekilen Medea filminin Kapadokya setinde Mario Tursi tarafından çekilen fotoğraflar sergileniyor. “Pasolini’nin Kapadokya’sı: Bir yönetmenin vizyonu ve yansımaları” sergisi 12 Ağustos’a kadar pazartesi hariç hafta içi her gün 10.00–20.00 saatlerinde ve hafta sonu 12.00–18.30 saatlerinde Sinematek/Sinema Evi‘nde ziyaretçilerini bekliyor. Enrico Appetito Arşivi’ne ait set fotoğraflarından oluşan serginin açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo ile Kadıköy Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan da katıldı.

“Mutluluk duyuyoruz”

Serginin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “1965’te Onat Kutlar ve dostları tarafından kurulup 12 Eylül darbesi ile kapatılan Türk Sinematek Derneği’nin tarihi misyonunu devralan Sinematek/Sinema Evi, sinemanın seçkin örneklerine yer verdiği programlarıyla sinemaseverlerin kalbini şimdiden fethetti. Sanat sinemasının eski-yeni, yerli-yabancı örneklerinden oluşan özenle hazırlanmış programlar sunmaktan, bu programları destekleyen sergi, panel gibi etkinlikler ile sinema deneyimini zenginleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

İtalya Büyükelçisinden Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’na teşekkür

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ise “Kadıköy Belediyesi ve Sinematek/Sinema Evi ile yaptığımız iş birliğinden de çok mutluluk duyuyoruz. Bu fırsatı bize sundukları için Kadıköy Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu davetler içimizi ısıtıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye için özel bir anlamı var”

Sinematek/Sinema Evi’nin Sanat Yönetmeni Emin Alper, “İtalyan usta Pasolini’yi yıllar sonra yeniden beyaz perdede seyirci ile buluşturabilmek Sinematek ekibi için büyük bir mutluluk ve gurur. Programın açılışını Medea filmiyle yapıyoruz. Medea, Kapadokya’da çekilmiş bir film. Bu bağlamda Türkiye için ayrıca özel bir anlamı var. Bu filmin set fotoğraflarından oluşan sergi de 12 Ağustos’a kadar sinemaseverler için ziyarete açık olacak” diye konuştu.

53 yıl önce Kapadokya’da çekildi

1969 yılında ünlü yönetmen Pier Paolo Pasolini, İtalya, Fransa ve Batı Almanya yapımı “Medea” filminin önemli bir kısmını Kapadokya’da çekti.

Sinema dünyasının en tanınmış İtalyan set fotoğrafçılarından ve elli yıllık bir kariyere sahip Mario Tursi, dünyaca ünlü yönetmenle birlikte çalıştı. Küratörlüğünü Tiziana Appetito, Flaminia Agnusdei Pensi ve Rosa Valentina Raffaele’nin yaptığı sergide Mario Tursi imzalı bir dizi fotoğraf aracılığıyla, Pasolini’nin sanatsal bakış açısı ile Kapadokya’nın kayalık manzaraları arasındaki ilişki irdeleniyor.

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