Park’ta caz devam ediyor

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Konyaaltı Jazz Günleri, Rumba Quartet’in 1 Ekim Cumartesi akşamı HayatPark’ta sahne almasıyla devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1’inci Konyaaltı Jazz Günleri HayatPark’ta tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik bünyesinde bir ay boyunca her cumartesi dinleyicileriyle buluşacak olan caz müziğinin sevilen isimleri sırasıyla sahne alıyor. Dört haftalık konser dizisinin ilkinde Jülide Özçelik, ardından Şenay Lambaoğlu HayatPark’ta hayranlarıyla buluştu. Geçtiğimiz iki haftada caz müziğinin kalbinin attığı HayatPark, önümüzdeki hafta sonu yine müzik dolu bir geceye tanıklık edecek. Yüzlerce müzikseverin katılması beklenen serinin üçüncü konserinde, Latin ve dünya müziklerini rumba formuyla yorumlayan Rumba Quartet 1 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da sahne alacak. Vatandaşların ‘Park’ta Caz’ konserlerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Açıkhava etkinliklerinin merkezi olma yolunda ilerleyen HayatPark’ta, hafta sonu gerçekleşecek Rumba Quartert konserine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum’’ dedi.