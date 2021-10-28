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Paris’te mankenler çikolatadan elbiselerle podyuma çıktı

Fransa’da çikolata ve moda severler, geleneksel Çikolata Fuarında sunulan çikolatalı elbiselerle bir araya geldi.

Kültür Sanat 28.10.2021, 11:34
Paris’te mankenler çikolatadan elbiselerle podyuma çıktı

Fransa’da çikolata ve moda severler, geleneksel Çikolata Fuarında sunulan çikolatalı elbiselerle bir araya geldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Çikolata Fuarı geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle yapılamamıştı. Bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Çikolata Fuarına çeşitli ülkelerden 100’e yakın çikolata üreticisi firma katıldı.

Paris’te 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak Çikolata Fuarına, çikolata üreticisi firmalar ve çikolata mamulleri satışı yapan firma temsilcileri fuar organizasyonu tarafından açılışa özel davet edildi.

Çikolata Fuarının açılışında, ünlü modacıların tasarladıkları çikolatalı kıyafetler defilede tanıtıldı. Podyuma çıkan mankenler çikolatalı elbiseleriyle yürürken, bazı mankenler kıyafetlerindeki çikolatalardan yiyerek dikkat çekti. Kalp Cerrahisi onuruna hazırlanan çikolatalı elbiseler defilesi, fuar süresince her gün 16:00 ve 17:00 saatleri arasında açık olacak.

Çikolata Fuarına yoğun ilgi

Çikolatalı moda defilesine yoğun ilgi gösteren çikolata ve moda severler, yeterli yer olmadığı için defileyi ayakta izlemek zorunda kaldı. Başkentin tarihi sergi sarayı Parc des Expositions de la Porte Versaille’de düzenlenen fuara katılan çikolata severler, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce çikolata üreticisinin en son tasarımlarını keşfetme şansına sahip olacaklar.

Ünlü çikolata üreticileri Bonnat, Pralus, Hasnaâ Chocolats Grands Crus, Guerlais, Hugo & Victor’a ev sahipliği yapan Çikolata Fuarı, üreticilerle tanışma fırsatı da sunuyor. Grain de Sail, Friends of of Grain de Sail gibi markalar fuara katılan genç yetenekleri keşfetmek de istiyor.

Ünlü şeflerle mutfağa girme fırsatı

Ünlü şeflerin pasta şovları düzenleyeceği fuarda, isteyen katılımcılar şeflerle mutfağa girip pasta yapımını deneyimleyebilecekler. Harika tariflerin yer alacağı fuarda, katılımcılar şeflerin hazırladığı pastaları da tadabilecekler. Fransız pastacılığının büyük isimleri Sophie de Bernardi, Anthony Coquereau, Nicolas Guercio, Pascal Hainigue, Sarah Ifrah-Ohana, Nina Métayer, Nicolas Paciello, Pierre-Jean Quinonero, Tristan Rousselot, Charles Dray ve daha birçok isim Çikolata Fuarına katılacak. Claire Verneil, Fika, Chefsquare ve Maison Paris gibi şefler de fuarda yemekleriyle adeta görsel bir şölen sunacak.

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