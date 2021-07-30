Panorama 25 Aralık Müzesine 7 ayda 50 bin ziyaretçi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "Panorama 25 Aralık Müzesi”, faaliyete geçişinin 7’inci ayında 50 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Pandemi nedeniyle uzun bir süre kapalı kalan müze, normalleşmenin ardından ziyaretçi akınlarına uğruyor.

Milli Mücadele döneminde Anadolu’daki ve Gaziantep’teki mücadelenin simülatör, görsel tasarımlar, belgeler ve dönemin eşyalarıyla anlatıldığı Panorama 25 Aralık Müzesi, açılışının 7’inci ayında 50 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Pandemi nedeniyle uzun bir süre ziyaretçilere kapalı olan müze, normalleşme adımlarının ardından ziyaretçi kabullerine yeniden başladı. Seferpaşa Mahallesi’nde inşa edilen müze, Rus ressam Aleksander Samsonov’un dönemi yansıtan yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 4 alandan oluşuyor. Müzede, Gaziantep Savunması dönemine ait gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler, mücadelede kullanılan silahlar ve o dönemde kullanılan kıyafetler yer alıyor. Müzede yer alan ve savaşta yaralanan veya hayatını kaybeden insan figürleri top, mermi ve tanklarla birleşen ses sistemi ziyaretçileri adeta o dönemin savaş ortamına götürüyor. Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçi sayısında ciddi artışların yaşandığını belirten Panorama 25 Aralık Müzesi Sorumlusu Murat Dağ, hedeflerinin yıllık 1 milyon ziyaretçi olduğunu aktardı.

"Bu müzede kendinizi 1920’li yılların Antep’inde hissediyorsunuz”

Müzenin yapılış sürecinden bahseden Panorama 25 Aralık Müzesi Sorumlusu Murat Dağ, müzenin adeta ziyaretçilerini Antep Savunması yıllarına götürdüğünü söyleyerek, “ Müzemizin ziyaretçi kabulüne başlaması 7 ay oldu. Gaziantep’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü olan 25 Aralık 2020 tarihinde müzemizi açtık. Müzemizin açılmadan önce ayrı bir hikayesi var. Çünkü çok büyük emeğin söz konusu olduğu ve çok uzun bir zamanın harcandığı bir müze. Geri planda çok fazla çalışma var. Eserlerin toplanmasından tutun da resmi alanının oluşturulmasına kadar uzun bir süreçten bahsediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Gaziantep halkına bir çağrıda bulunmuştu. Antep Savunması gazi ve şehit yakınları, bu çağrıya yanıt vererek ellerinde bulunan, sandıklarda saklanan, dedesinden-ninesinden kalmış eserleri müzemize bağışladı. Biz bunları müzemizde gururla sergiliyoruz. Çok özel eserler müzemizde sergileniyor ama müzedeki panoramik alanın bambaşka bir hikayesi var. Yapımı yaklaşık 3 yıl sürdü. 120 metre uzunluğunda 13 metre yüksekliğinde bir tablo var. Bir tuval üzerine tamamen yağlı boya tekniğiyle yapılmış sanat eseri var müzemizde. Bu müzeye girdiğiniz andan itibaren kendinizi 1920’li yılların Antep’inde hissediyorsunuz. Kendinizi sıcak çatışmaların olduğu, sokak çatışmalarının olduğu bir alanda hissediyorsunuz. Çünkü duyu organlarınıza hitap ediyor ve savaş atmosferi bulunduğumuz ortamda sizi karşılıyor. O günleri bir nevi yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz” dedi.

“7 ayda yaklaşık 50 bin insan müzemizi ziyaret etti”

Pandemiye rağmen 7 ayda 50 bin insanın müzeyi ziyaret ettiğini belirten Dağ, "Müzemizin ziyaretçi kabulüne açılışı 7 ay oldu. Ama maalesef pandemi şartlarından dolayı dönem dönem kapalı kalmak zorunda kaldık. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde. Ama ona rağmen insanların buraya akın akın geldiği günlere şahit olduk. 7 ayda yaklaşık 50 bin insan müzemizi ziyaret etti. Her müzemizi ziyaret eden insanın, çıkışta bir duygu seline kapıldığına şahit oluyoruz. Yani biz burada insanlara şunu verebiliyoruz ve bu durum bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Antep Savunmasını, Anadolu’da yapılan milli mücadelesini iliklerine kadar işlettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu atmosfer insanlara bunu hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

"Yılda 1 milyon ziyaretçi hedefimiz var”

Kurban Bayramıyla birlikte ziyaretçi sayısında artışların yaşandığını ifade eden Panorama 25 Aralık Müzesi Sorumlusu Murat Dağ, hedeflerinin yıllık 1 milyon ziyaretçi olduğunu aktararak, “İnşallah, tamamen ülkemizden pandemi şartları kalktığı ve korona virüs belasından kurtulduğumuz zaman turizm sezonun açılmasıyla birlikte yılda 1 milyon ziyaretçi hedefimiz var. Çünkü müzemiz yılda 1 milyon ziyaretçiye göre kurgulandı. Ona göre bir senaryo hazırlandı ve geçiş güzergahları da bu duruma tamamen müsait. Bayramda yasakların kalkmasıyla birlikte bir ziyaretçi akınına uğradık. Bu durumda bizi çok mutlu etti. Sadece Panorama 25 Aralık Müzesi değil büyükşehir belediyemize bağlı 10 müzemize 25 bin ziyaretçi geldi. Biz inanıyoruz ki pandemi şartlarının ortadan kalktığı andan itibaren 1 milyon üzerinde ziyaretçiyi müzelerimizde ağırlayacağız. Anadolu’da milli mücadelenin verilişinin 100’üncü yılındayız. Gaziantep özelinde de 100’üncü yıldayız. Vatandaşlarımdan bu 100’üncü yılda dünyanın sayılı panorama müzelerinden birisi olan Panorama 25 Aralık Müzesini görmelerini, Kurtuluş Savaşı atmosferlerini ve zorlu şartlar altında verilen mücadeleleri burada iliklerine kadar hissetmelerini isterim. Bu yüzden de müzemize herkesi davet etmek isterim” diye konuştu.