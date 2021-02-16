banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
TÜİK başkanı görevden alındı...
TÜİK başkanı görevden alındı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi

Pandemiye rağmen restorasyon çalışmaları durmadı

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerinde 2005 yılından itibaren yaklaşık 120 eserin proje ve restorasyon faaliyetleri tamamlanırken, geçen yıldan itibaren başlatılan 10 vakıf eserinin restorasyon çalışmaları pandemiye rağmen sürüyor.

Kültür Sanat 16.02.2021, 09:46
2
Pandemiye rağmen restorasyon çalışmaları durmadı

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerinde 2005 yılından itibaren yaklaşık 120 eserin proje ve restorasyon faaliyetleri tamamlanırken, geçen yıldan itibaren başlatılan 10 vakıf eserinin restorasyon çalışmaları pandemiye rağmen sürüyor.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Bölge Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nın salgından korunma prosedürlerine uygun olarak temizlik, mesafe ve maske üçlüsüne dikkat edilerek yürütülen çalışmalar kapsamında restorasyonlar, hayır hizmetleri, vakıf hizmetleri ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyetlerini sürdürdü.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerini kapsayan geniş bir bölgede faaliyet gösteren Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yaklaşık bin 300 gayrimenkulün kontrol, tasarruf ve bakımı ile ilgili faaliyetlerini sürdürürken, söz konusu eserlerden bazılarının restorasyon çalışmaları sürdürüyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, Trabzon’un ve Doğu Karadeniz Bölgesinin gözbebeklerinden olan Ayasofya Camisi restorasyon çalışmaları 2018 yılında başlayıp 2002 yılında tamamlanmıştı. Yapılan restorasyon çalışmasında eserin cami fonksiyonunu düzenleyen modern tasarımlar ile geleneksel yapının korunması sağlanarak tüm ayrıntıları ziyaretçiler ve araştırmacıların görebilmelerine imkan sağlandı. Geçen yılın Haziran ayında açılışı yapılan eserin, pandemi sürecine rağmen yoğun şekilde ziyaretçi ağırladığı gözlenirken en çok ilgi gören eserler arasında yerini aldı.

Yine 2020 yılı içerisinde Ortahisar Tabakhane Camii minaresi, Pazarkapı Camii müştemilatları ve Yenicuma Camii döşeme tadilatı işleri tamamlanarak eserlerin korunması ve vatandaşların rahat şekilde kullanılmasına imkan verildi.

Trabzon’un Çaykara ilçesi Filak mahallesinde bulunan Vakıf Camisi ise 2020 yılında restorasyona alınırken, cami ahşap işçilikleri ile ön plana çıkıyor. Eser zaman içinde görmüş olduğu niteliksiz ekler ve müdahalelerden arındırılarak orijinal kimliği ön plana çıkartılarak korunması için çalışmalar sürüyor.

Trabzon’un Hayrat ilçesinde Dereyurt Camisi bölgenin ahşap işçilikli eserleri arasında dikkat çekerken, 2020 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek restorasyona alındı. Eserin restorasyonu tamamlanma aşamasında olduğu, cami ilçenin en önemli turizm çekim yerlerinden biri de olmaya aday olduğu belirtildi.

Restorasyonu devam eden Giresun Şebinkarahisar Taşhan, bölgede nadir görülen han örneklerinden biri olup restorasyon öncesi büyük bölümü yıkık halde iken 2021 yılı içerisinde restorasyonu tamamlanması hedefleniyor. Trabzon Tonya Turalı Medresesi, 2020 yılında restorasyona alınan eser olup, 19. Yüzyıl yapısıyla bölgede eğitim alanında önemli hizmetler veriyor. Medresenin kapsamlı restorasyonu devam ediyor.

Artvin ili Merkez Aşağı maden Köyü Camisi ile Şavşat Çağlayan Köyü Camilerinin restorasyonları da geçtiğimiz yıl başlatılırken, 2021 yılında tamamlanması planlanıyor. Rize Fındıklı Meyveli Köyü Camisi’nin ise müştemilatının yapım işine başlanarak yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Yine Bölgede Giresun-Tirebolu Çarşı Camii, Artvin Şavşat Yağlı Köyü Camii ve Trabzon Çaykara Taşkıran Köyü Camilerinin proje temini işleri gerçekleştirilirken, Trabzon Ortahisar Bedesteni ve Artvin Yusufeli ilçesi Kılıçkaya Köyü Camii projesi temin süreçleri de devam ediyor.

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü, tüm işlemlerini kendi mülklerinden elde ettiği gelirden karşılıyor. Harcamalarda söz konusu gelirlerin haricinde herhangi bir devlet kaynağı kullanılmıyor. Bölgede yaklaşık 510 kiracısı bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde kiracılarına da yardımcı olmak için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu manada kapatılan ticarethanelerle ilgili kira ötelenmesi ve taksitlenmesi gerçekleştirilirken son süreçte Ağustos 2020 tarihine kadar olan tüm borçlar için bir yapılandırma yapıldı, kiracıların borçlarını peşin ödemeleri halinde faizlerin silinmesi, ya da 12 taksite varan taksit imkânı ile ödeme kolaylığı sağlandı. Bu kapsamda olan kiracıların bu düzenlemelerden yüksek oranda faydalandıkları belirtildi.
Yorumlar (0)
banner422
-1°
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16