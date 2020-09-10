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Pandeminin etkileri sonbahar aylarında da devam edecek

Astrolog Hande Kazanova, 2020 'nin son çeyreğini ve 2021'de gezegenlere göre bizleri nelerin beklediğini MAG okurları için anlattı.

Kültür Sanat 10.09.2020, 12:07
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Pandeminin etkileri sonbahar aylarında da devam edecek

“ Ekim ve Kasım Aylarında Finansal Olarak Zorlanmalar Oluşabilir”

“Pandeminin Etkileri Sonbahar Aylarında da Devam Edecek”

Son dönemde isabetli öngörüleriyle isminden sıkça söz ettiren Astrolog Hande Kazanova, gezegenleri ve önümüzdeki aylarda bizi bekleyen gelişmeleri MAG okurları için anlattı.

Sonbahar aylarında da pandeminin etkilerinin hissedileceğini belirten ünlü Astrolog, “ Esas olaylar Eylül sonu ve Ekim ayında bizleri zorlayabilir. Dengeyi oturtmak kolay olmazken, Ekim ve Kasım aylarında finansal olarak zorlanmalar oluşabilir. Jüpiter-Plüton döngüleri her on üç yılda bir gerçekleşirken sosyal ekonomik düzenin tamamen yeniden yapılanacağı bir dönemi temsil ediyor. İlki 5 Nisan’da gerçekleşmişti, ikinci birleşme 30 Haziran’a denk geliyordu. Üçüncü kavuşum 12 Kasım’da gerçekleşecek. Maddi güç elde etme zamanlarını temsil eden bu dönemlerde düşüncesizlik, aç gözlülük, intikam, kıskançlık gibi duygular ortaya çıkabilir. Başkalarına zarar vermeden ilerlemeye çalışmalıyız. Eğer acımasız ve uçlarda sadece kendi doğrularımızla ilerlersek güçlü kuvvetler karşımızda yer alır. Hükümetler, yöneticiler, üstler, hukukla ilgili sorunlar bizi yorabilir. Doğru ve etik davranırsak o zaman hem ruhsal hem de maddi yönden büyük ilerlemeler kaydedebiliriz. Gelecekle ilgili büyük başarılara imza atabiliriz” dedi. 2021 yılında yeni bir başlangıç kapısının aralanacağını ve 2020 kadar zorlanmayacağımızı belirten Kazanova, Şubat, Haziran ve Aralık aylarında büyük ekonomik depremleri tetikleyen Satürn - Uranüs dik açısı devrede olacağını belirtti.

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