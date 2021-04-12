‘Pandemide Liderlik-Zamansız Söyleşiler’ kitabının tanıtımı online ortamda gerçekleştirildi

Ceres Yayınları tarafından yayınlanan ‘Pandemide Liderlik-Zamansız Söyleşiler’ kitabının tanıtımı online ortamda geniş bir katılımla gerçekleşti.

Türkiye’nin önde gelen kurumlarının liderlerinin pandemi dönemini nasıl yönettiklerini, neler yaşadıklarını, değişime nasıl adapte olduklarını, kendilerinin ve çalışanlarının motivasyonlarını nasıl koruyabildiklerini kapsayan ve Ceres Yayınları tarafından yayınlanan ‘Pandemide Liderlik-Zamansız Söyleşiler’ kitabının tanıtımı; PWN İstanbul ev sahipliğinde 8 Nisan’da panel formatında online bir buluşma ile gerçekleştirildi.

Kitabın tanıtım panelinin moderasyonu PWN İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve TimePR Başkanı Sevda Solak tarafından yapıldı. Buluşma kitabının yazarı, PWN İstanbul Başkanı ve Fark Holding CHRO’su Aylin Satun Olsun’un açılış konuşması ile başladı.

Olsun, ‘Zamansız Söyleşilerin Hikayesi’ başlıklı konuşmasında, pandemide yaşanan değişimi kitapta yer alan liderlerin perspektifinden özetleyerek, pandeminin çalışma yaşamına getirdiği değişimlerin liderlerin öncülüğünde hız kazandığını söyledi. PWN İstanbul’un kadının güçlendirilmesi ve cesaretlenmesi ile ilgili küresel misyonunu da paylaşan Aylin Satun Olsun, kitabın gelecek kuşaklar için tarihi bir döneme zamansız bir bakış açısı ile ışık tutmasını amaçladıklarını ifade etti.

“Risk alarak değişimi yöneten liderlerin dönemi olacak”

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, pandeminin ilk yılının herkes için adaptasyon süreci olduğunu, deneme yanılma yoluyla yol alındığını fakat gelinen noktada kurumsal yaşamın gereken değişimi hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Serter, “Bir liderin ana görevi sorunlara çözüm bulmak ama aynı zamanda organizasyonunun ve insanlarının önünü açmak, fırsatları görmek ve o fırsatların peşinden gitmektir” ifadelerini kullandı. Serter, bu dönemin risk almayı seven ve değişimi risklere rağmen göz alan liderlerin dönemi olacağını belirtti.

“Metalik iletişim uzun vadeli sorunlara yol açabilir”

Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, pandemi döneminin iletişimi nitelik olarak olumsuz etkilediğini, tamamen dijitale dönüşen iletişimin metalik iletişime geçtiğini belirterek, bunun da günlük yaşam alışkanlıkları üzerinde uzun vadeli sorunlar doğurabileceğine dikkat çekti. Pura, bu uzun vadeli sorunların kişisel gelişimi artırma çabalarıyla dengede tutulabileceğini söyledi.

“Krizle yaşamaya alışmak zorundayız”

Sodexo On-Site Services Genel Müdürü Ahmet Zeytinoğlu, pandemi krizinin ekonomik krizlere alışık Türk liderleri için bile zorlayıcı fakat öğretici olduğunu, önemli olanın bu kazanımları korumak olduğunu vurguladı. Pandeminin ilk gününden itibaren insani ihtiyaçlara odaklandıklarını söyleyen Zeytinoğlu, sürece mental sağlık, bedensel sağlık, aile mutluluğu ve sonrasında iş sıralamasında baktıklarını belirtti.

NOTE Cosmetics Genel Müdürü Beril Koparal, pandemi krizinin yeni bir çağ başlattığını ve geçtiğimiz yılın, davranış değişikliğini mümkün kılan zamanı insana verdiğini söyledi. Uzun yıllardır planlanan dijitalleşmenin bu süreçte zorunlu olarak yaşandığına değinen Koparal, online toplantı ve kongrelerden uzaktan eğitimlere kadar her adıma hızla adapte olunduğunu ifade etti. Dijitalleşmenin, hibrit çalışmanın, evde olmanın insanı farklı yönlere doğru değiştirdiğini söyleyen Koparal, farkındalıkların arttığını ve ister istemez çağla beraber insanın da değiştiğine değindi.

Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Gülden Berkman, öğrenme çevikliği kavramının yetenek için ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde net olarak ortaya çıktığına vurgu yaptı. Berkman, pandeminin 2005’ten beri yaşanmakta olan büyük değişimin aksiyona dönmesine destek olduğunu söyledi.

Panelin son konuğu olarak söz alan Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere, zoom yorgunluğu anlamına gelen “Zoom fatigue” kavramından söz etti. İçinden geçilen dönemin çevrimiçi yorgunluk oluşturduğuna ve insanların pandemi öncesi hayatlarını çevrim içi olarak devam ettirme eğilimi içinde olduklarını belirtti. Yeşildere yeni dönemin, eskisinin çevrimiçi devamı değil beyaz bir sayfa açma ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekti.

Kitabın geliri kız çocukları ve kadınlara

PWN İstanbul Başkanı Aylin Satun Olsun panelin sonunda ‘Pandemide Liderlik-Zamansız Söyleşiler’ kitabının telif gelirlerinin yine kız çocukları ve kadın istihdamı üzerine projelerde değerlendirileceği ve bu amacın aynı zamanda PWN İstanbul’un paydaşı olan YenidenBiz Derneği ile gerçekleştirileceğini açıkladı.