banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum

Pandemide hayatını kaybedenlere anma

Pandemi döneminde hayatını kaybedenler ‘Pandeminin Ardından Yeni Umutlar İçin El Ele’ isimli soprano konserinde anıldı.

Kültür Sanat 24.05.2022, 09:56 24.05.2022, 10:00
Pandemide hayatını kaybedenlere anma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Ermeni, Rum, Süryani, Musevi ve Keldani cemaatlerinin temsilcileri St. Antuan Kilisesi’nde soprano konseri düzenledi. Konser pandemide hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla gerçekleşti. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un mesajı okundu. Etkinlik açılış konuşmalarının ardından Soprano Sanatçısı Karin Çubukçiyan Bozkurt ve Orgcu Anna Geveorgyan Uğurluyan konseriyle devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un etkinliğe gönderdiği metin, konser öncesi Peder Şirvan Mürzyan tarafından okundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Faherettin Altun’un gönderdiği mesajda, ’’Bu güzel etkinlikte, Ermeni, Rum, Süryani, Musevi ve Keldani cemaatlerimizin değerli temsilcilerinin gerçekten böylesi güzel bir atmosfere sahip Beyoğlu St. Antuan kilisesinde bir araya gelmesini, bir arada yaşama kültürünün en güzel örneği olarak görüyor, son derece anlamlı buluyorum. Pandeminin başladığı 2019’dan bu yana çok zorlu bir dönemi tüm dünya olarak yaşadık. Bu süreçte 6 milyonun üzerinde insan hayatını kaybederken, bizler bu derin acıyı zaman zaman ailemizde, zaman zaman yakınımızda yaşadık. Türkiye olarak koronavirüs salgınıyla başarılı bir mücadele verirken, bu mücadelenin kolektif olduğu bilinciyle hiçbir ülkeyi bu süreçte yalnız bırakmadık, bir çok ülkeye yardımda bulunduk, yanlarında olduk. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bir ve beraber olmanın, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmanın ne kadar önemli olduğunu her zaman vurguladık. Şimdi 2 yıl süren pandemi döneminin ardından dünyada ve ülkemizde yeni bir süreç başlıyor. Bu süreçte eskisinden çok daha fazla bir arada olmak, toplumlarımızın beraberlik bilincini diri tutmak ve tek vücut halinde hareket etmek her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Biz de Türkiye’yi gelecek yüzyıla bu birliktelik ruhuyla taşıyacağız. Bu fikirden hareketle düzenlediğimiz Yeni Umutlar için Ele Ele Konserimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi tüm kalbi duygularımla selamlıyorum’’ ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
21°
açık