Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor

ECE Türkiye tarafından yönetilen, konforlu ve güvenli alışveriş yanında kültür ve sanata verdiği değer ile de öne çıkan ANKAmall, çok farklı bir sergiyle Ankaralılara sürpriz yapıyor; pandemi dönemi kısıtlamalarında evlerde hayata geçirilen sanat eserlerini görücüye çıkarıyor.

‘’Evde yapılan evde kalmasın’’ sloganı ile hayata geçirilen sergi, bireylerin evde kaldığı dönemde yaratıcılıklarını ortaya çıkararak hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi, eserlerin yanında yaşanan duyguları da anlatıyor

Sosyal mesafeye uygun olarak hazırlanan alanda yer alan sergide, kısıtlama dönemlerinde evlerde yapılan resim, fotoğraf, heykel, dikiş, nakış, vs. ürünlerinin yanı sıra, katılımcıların o anki duygularını da kaleme aldıkları ufak notlar da yer alıyor. Koronavirüs sebebiyle sevdiği kadından ayrı kalan bir gencin, sevgilisinin gözünü çizerek özlemini azaltmaya çalıştığını yazdığı not, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun okullar açıkken arkadaşlarıyla yaptığı son aktivite olan taş boyama tekniğiyle yaptığı uğurböceği ve arkadaşlarını, okulunu çok özlediğini anlattığı yazı ziyaretçileri duygulandırıyor. Karantina sürecinde tamamen atık malzemeleri değerlendirerek yapılan ya da karton kutuları değerlendirerek hayata geçirilen ürünler de bulunuyor.

Sadece Ankara’dan değil Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen ürünler Eylül ayı sonuna kadar ANKAmall’da sergilenmeye devam edecek; yapılacak ödüllü yarışma ile de taçlanacak.

Jüride Çöpçüler var

‘’Evde yapılan evde kalmasın’’ sloganıyla yola çıkan ANKAmall, serginin yanı sıra bir de yarışma düzenliyor. Sergide yer alan eserler Berk Barutçu, Burak Bedikli ve Burak Ersöz’den oluşan Çöpçüler TV tarafından değerlendirilecek; 3 katılımcı birbirinden özel ürünleri kazanma şansına sahip olacak. Gerçekleşecek yarışmada birinciye 1000 TL tutarında Teknosa hediye çeki, ikinciye 750 TL tutarında Mudo hediye çeki, üçüncüye ise 500 TL tutarında hediye çeki takdim edilecek. Yarışma Eylül ayının ortasında gerçekleşecek; kazananlar ANKAmall’un sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek