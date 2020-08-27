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Pandemi sürecinde apartmanda tarhana hazırlığı
KONYA’DA PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA EVDE KALAN KADINLAR APARTMANDA İMECE USULÜ TARHANA KAYNATARAK KIŞLIK HAZIRLIKLARINI YAPIYOR.
Kültür Sanat 27.08.2020, 14:11
Konya’da pandemi süreci boyunca evde kalan kadınlar apartmanda imece usulü tarhana kaynatarak kışlık hazırlıklarını yapıyor.
Çin’den başlayarak birçok ülkeye yayılan korona virüs salgınının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda getirilen sınırlamaların ardından ihtiyaçlarını dışarıdan satın almak istemeyen ve vaktini değerlendirmek isteyenler kışlık ihtiyacını gidermek için apartmanların bahçesinde biber kurutuyor ve tarhana kaynatıyor. İmece usulü komşular arasında yapılan tarhana ise kaynatıldıktan sonra direkt yemek olarak kullanılabiliyor ya da serilip kurutulduktan sonra çorba yapmak üzere hazır hale getiriliyor.
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