Pandemi sonrası İskenderunlular Ferhat Göçer konseri ile coştu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde pandemi yasakları sonrasında düzenlenen Kurtuluş Günü Festivali’nde vatandaşlar ünlü şarkıcı Ferhat Göçer’in şarkıları ile coştu.

Türk ordusunun Hatay topraklarına İskenderun’dan girişinin 83. yıl dönümünde düzenlenen Kurtuluş Günü Festivali kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, İskenderunlulara pandemi yasakları sonrasında unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Atatürk Anıtı Meydanı’nda binlerce kişinin katıldığı açık hava konseri pandemi nedeni ile zor zamanlar yaşayan, ancak en az vaka sayısı sıralamasında Türkiye’nin ilk üç ili arasına girmeyi başaran Hataylıları coşturdu. İskenderunlular, Ferhat Göçer’in şarkılarına eşlik ederken gönüllerince eğlendi.