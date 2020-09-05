Pandemi döneminde müzisyenlere gelir sağlayan girişim

2020 yılında hayata geçen Musixen, dijital performans platformu ve müzisyen/mekan pazaryeri olarak konumlanıyor. Müzisyen ve sahne sanatçılarının canlı performanslarının izlenebileceği Musixen ile etkinlikler dijital ortama taşınırken sanatseverler de istedikleri yerde dijital olarak konser izleme keyfine kavuşuyor. Ayrıca müzik, sahne sanatları ve tiyatro gibi pek çok alanda performans sergileyen sanatçılar Musixen’e dahil olarak hem seslerini duyurabiliyor hem de canlı yayınlar üzerinden gelir elde edebiliyorlar.

Pandemi döneminin en çok vurduğu alanlardan biri sanat oldu. Pek çok müzisyen, sahne sanatçısı bu dönemde seyircisiyle buluşamadı ve gelir kaybı yaşadı. Ancak gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyle konserler ve performanslar akıllı cihazlarla evlerimize girdi. Sanat dünyasının geleceğinin dijitalde olduğunu gören ve çalışmalarına 2019 yılında başlanan Musixen, 6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının Mayıs ayında hayata geçti. Müzisyen ve sahne sanatçılarının seslerini duyurabilecekleri, sanatseverlerin de sevdikleri sanatçıların canlı performanslarını izleyebilecekleri uygulama ile etkinlikler dijital ortama taşınıyor. Böylece en sevilen sanatçılar, evlerin salonundaki kanepe rahatlığında izlenebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 bin dolar yatırım yapılan girişimle Türkiye’nin adını YouTube, Instagram, Spotify, Facebook gibi global devlerin arasına sokmak, kaliteli dijital canlı müzik performansları ve canlı sahne sanatlarının yer aldığı global bir içerik platformu olmak amaçlanıyor.

20 binden fazla kullanıcı bulunuyor

Musixen’de, kaliteli ve özgün canlı müzik yayını yapabilmek adına birbirinden değerli ve tecrübeli müzik insanlarının bulunduğu bir Müzik Komitesi bulunuyor. Müzik Komitesi canlı performans sergilemek isteyen kişilerin paylaşacağı maksimum 4 dakikalık video performanslarını değerlendiriyor ve olumlu görüş bildirdikleri durumda ilgili sanatçıya Musixen app’inde canlı yayın yapabileceği linki paylaşıyor. 2 ayda 400 farklı canlı yayın gerçekleştirildiği Musixen’de 20 binden fazla kullanıcı ve 300’ün üzerinde kayıtlı müzisyen yer alıyor. Poptan elektroniğe, rock’tan halk müziğine pek çok müzik türünden sanatçının yer aldığı uygulamada canlı konserler saat 21.30’da başlıyor. İzleyiciler, canlı yayın esnasında uygulama üzerinden çeşitli paketler satın alarak sanatçıya istek gönderimi, süper alkış gibi oyunlaştırmayla destek oluyor ve sanatçılar da buradan gelir elde edebiliyor. Dileyen sanatçılar da düzenledikleri canlı yayınlar için biletleme yapabiliyor.

90’lar ruhu dijital ortama taşınacak

Yakında daha pek çok özelliğin devreye gireceğini belirten Musixen’in kurucusu Çağrı Bozay, Musixen ile yeni sanatçıları destekleyip ve seslerinin duyulmasını sağlarken, tüm dünyadaki yeni seslerin ve yeteneklerin keşfedilmesine aracılık ederek potansiyel sanatçıların gelişimine yardımcı olduklarını belirtiyor: “Eylül ayında hayata geçireceğimiz pek çok yeni özellik olacak. Örneğin eğlence mekanlarının ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde müzisyenlere ulaşabilecekleri ve davet edebilecekleri listeleme hizmeti olacak. Sadece müzik de değil, farklı alanlarda da çalışmalarımız var. Musixen Kids ve Musixen Tiyatro kategorilerini yakın zamanda kullanıcılarımız ile buluşturacağız ve Adile Naşit’le Uykudan Önce, Barış Manço ile 7’den 77’ye gibi yer etmiş 90’ların ruhunu yakın zamanda dijital ortama taşıyarak kullanıcılarımıza birçok alanda deneyim sunmayı planlıyoruz.”