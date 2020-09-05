banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Borçlu belediyelere kötü haber
Borçlu belediyelere kötü haber
Dünyada öğretmenler uzaktan eğitimi nasıl yapıyor
Dünyada öğretmenler uzaktan eğitimi nasıl yapıyor
Antep fıstığının vücudumuza faydaları nelerdir?
Antep fıstığının vücudumuza faydaları nelerdir?
Altın ve gümüşte devlet hakkı oranları artırıldı
Altın ve gümüşte devlet hakkı oranları artırıldı

Pandemi döneminde müzisyenlere gelir sağlayan girişim

Müzisyen ve sahne sanatçılarının canlı performanslarının izlenebileceği Musixen ile etkinlikler dijital ortama taşınırken sanatseverler de istedikleri yerde dijital olarak konser izleme keyfine kavuşuyor.

Kültür Sanat 05.09.2020, 10:32
1
Pandemi döneminde müzisyenlere gelir sağlayan girişim

2020 yılında hayata geçen Musixen, dijital performans platformu ve müzisyen/mekan pazaryeri olarak konumlanıyor. Müzisyen ve sahne sanatçılarının canlı performanslarının izlenebileceği Musixen ile etkinlikler dijital ortama taşınırken sanatseverler de istedikleri yerde dijital olarak konser izleme keyfine kavuşuyor. Ayrıca müzik, sahne sanatları ve tiyatro gibi pek çok alanda performans sergileyen sanatçılar Musixen’e dahil olarak hem seslerini duyurabiliyor hem de canlı yayınlar üzerinden gelir elde edebiliyorlar.  

Pandemi döneminin en çok vurduğu alanlardan biri sanat oldu. Pek çok müzisyen, sahne sanatçısı bu dönemde seyircisiyle buluşamadı ve gelir kaybı yaşadı. Ancak gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyle konserler ve performanslar akıllı cihazlarla evlerimize girdi. Sanat dünyasının geleceğinin dijitalde olduğunu gören ve çalışmalarına 2019 yılında başlanan Musixen, 6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının Mayıs ayında hayata geçti. Müzisyen ve sahne sanatçılarının seslerini duyurabilecekleri, sanatseverlerin de sevdikleri sanatçıların canlı performanslarını izleyebilecekleri uygulama ile etkinlikler dijital ortama taşınıyor. Böylece en sevilen sanatçılar, evlerin salonundaki kanepe rahatlığında izlenebiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 bin dolar yatırım yapılan girişimle Türkiye’nin adını YouTube, Instagram, Spotify, Facebook gibi global devlerin arasına sokmak, kaliteli dijital canlı müzik performansları ve canlı sahne sanatlarının yer aldığı global bir içerik platformu olmak amaçlanıyor.

20 binden fazla kullanıcı bulunuyor

Musixen’de, kaliteli ve özgün canlı müzik yayını yapabilmek adına birbirinden değerli ve tecrübeli müzik insanlarının bulunduğu bir Müzik Komitesi bulunuyor. Müzik Komitesi canlı performans sergilemek isteyen kişilerin paylaşacağı maksimum 4 dakikalık video performanslarını değerlendiriyor ve olumlu görüş bildirdikleri durumda ilgili sanatçıya Musixen app’inde canlı yayın yapabileceği linki paylaşıyor. 2 ayda 400 farklı canlı yayın gerçekleştirildiği Musixen’de 20 binden fazla kullanıcı ve 300’ün üzerinde kayıtlı müzisyen yer alıyor. Poptan elektroniğe, rock’tan halk müziğine pek çok müzik türünden sanatçının yer aldığı uygulamada canlı konserler saat 21.30’da başlıyor. İzleyiciler, canlı yayın esnasında uygulama üzerinden çeşitli paketler satın alarak sanatçıya istek gönderimi, süper alkış gibi oyunlaştırmayla destek oluyor ve sanatçılar da buradan gelir elde edebiliyor. Dileyen sanatçılar da düzenledikleri canlı yayınlar için biletleme yapabiliyor.

90’lar ruhu dijital ortama taşınacak

Yakında daha pek çok özelliğin devreye gireceğini belirten Musixen’in kurucusu Çağrı Bozay, Musixen ile yeni sanatçıları destekleyip ve seslerinin duyulmasını sağlarken, tüm dünyadaki yeni seslerin ve yeteneklerin keşfedilmesine aracılık ederek potansiyel sanatçıların gelişimine yardımcı olduklarını belirtiyor: “Eylül ayında hayata geçireceğimiz pek çok yeni özellik olacak. Örneğin eğlence mekanlarının ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde müzisyenlere ulaşabilecekleri ve davet edebilecekleri listeleme hizmeti olacak. Sadece müzik de değil, farklı alanlarda da çalışmalarımız var. Musixen Kids ve Musixen Tiyatro kategorilerini yakın zamanda kullanıcılarımız ile buluşturacağız ve Adile Naşit’le Uykudan Önce, Barış Manço ile 7’den 77’ye gibi yer etmiş 90’ların ruhunu yakın zamanda dijital ortama taşıyarak kullanıcılarımıza birçok alanda deneyim sunmayı planlıyoruz.”

Yorumlar (0)
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Eylül 2020
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:08
İkindi 16:45
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25