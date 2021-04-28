banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu

Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde başladığı su kabağı oymacılığını kendisine meslek edindi. Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu.

Kültür Sanat 28.04.2021, 08:56
3
Pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendine meslek edindi

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde başladığı su kabağı oymacılığını kendisine meslek edindi. Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu.

Kesme, delme, oyma, inceltme, yakma, vernikleme, boyama ve boncuk işleme gibi birbirinden zahmetli birçok el emeği göz nuru işçilikten geçirdiği su kabaklarının ilk halini ve son halini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"İzlediğim belgeselden ilham alarak ben de yapmaya başladım"

Eşinin de desteğiyle evinin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdiğini söyleyen Arslan, "Pandemi döneminde evden çıkamadık, kimseyi de davet edemedik. Bu süreçte eve kapanıp kalmaktansa bir şeylerin peşine düştük, arayış içerisine girdik. Evimizin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdik. Kabak bize ham olarak geliyor, temizleyip deseni işledikten sonra vernikleyip süslüyoruz. Birkaç yıl önce bir belgeselde görmüştüm su kabağı işlemeciliğini. Ondan ilham alarak 7 aylık bir süreçte bu aşamaya geldik. Kabakların desenlerini eşim tasarlıyor, ben de işlemesini yapıyorum, çocuklarım da süsleme konusunda fikir veriyor" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?