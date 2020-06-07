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Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ZİYARETE KAPANAN PAMUKKALE TRAVERTENLERİ AYLAR SONRA ZİYARETE AÇILMASI İLE İLK HAFTA SONU ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI. BEYAZLIĞI İLE GÖZ KAMAŞTIRIRKEN, VATANDAŞLAR PAMUKKALE’Yİ ZİYARET EDEREK HERKESİN GÖRMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ZİYARETE KAPANAN PAMUKKALE TRAVERTENLERİ AYLAR SONRA ZİYARETE AÇILMASI İLE İLK HAFTA SONU ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI. BEYAZLIĞI İLE GÖZ KAMAŞTIRIRKEN, VATANDAŞLAR PAMUKKALE’Yİ ZİYARET EDEREK HERKESİN GÖRMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

07 Haziran 2020 Pazar 14:07
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Pamukkale travertenleri yerli turistleri ağırlıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan Pamukkale travertenleri aylar sonra ziyarete açıldı. Yurt dışı uçak seferlerinin kapalı olması sebebiyle Pamukkale, yerli turistleri ağırlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda ziyarete kapanan Pamukkale, 1 Haziran itibarı ile kapılarını açtı. Pamukkale travertenleri ilk hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yurt dışı uçak seferlerinin kapalı olması ile Pamukkale’nin ilk hafta ziyaretçileri yerli turistler oldu. Ziyaretçilere, görevliler tarafından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

’Beyaz cennet’i ziyaret etmek için Ankara’dan gelen Ömer Seyit ve Nil Dilbel Gürsoy çifti çok beğendiklerini ve beyazlığına hayran kaldıklarını belirtti. Ömer Seyit Gürsoy, “Karantina kurallarına uyduk riayet ettik. Vaka sayısı azaldı ve biraz esnetilince biz de dinlenmek, dolaşmak ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek adına Pamukkale’ye geldik. Gayet güzel bir yer, gelmeyen herkese tavsiye ederim, birçok kişi Denizli’den geçiyor ama buraya uğramıyor. Bence uğramamak kayıp” dedi.

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