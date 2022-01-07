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Pamukkale Belediyesinin “Engelli Saatlik Gündüz Bakım Evi”ne büyük destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda Pamukkale Belediyesi, “Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi” projesiyle ödüle layık görüldü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

Kültür Sanat 07.01.2022, 18:13
Pamukkale Belediyesinin “Engelli Saatlik Gündüz Bakım Evi”ne büyük destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda Pamukkale Belediyesi, “Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi” projesiyle ödüle layık görüldü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

2021 yılında aldığı ödüllerle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi yeni yılda da önemli bir proje için destek aldı. 2021 yılında “6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması”nda Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde “Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Sokak Sağlıklaştırılması Projesi” birinciliği; Tarihi Kentler Birliği’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme yarışmasında, uygulama projesi kategorisinde “Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Restorasyonu” ödülü; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin “2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıkçı Çevre kategorisinde “Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım” adlı projesiyle jüri özel ödülü; Antalya CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda açılan stant da üçüncülük ödülü; Başkent Ankara’da “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gerçekleşen “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”ndeki Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’ndaki gençlere yönelik hizmetleri kapsayan “Gençlik Vadisi Projesi” ile “Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları” dalı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye takdim edilmişti.

Pamukkale Belediyesine 2022 yılının ilk ödülü de, Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştirilen “Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması”nda “Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi” projesiyle geldi.

500 bin TL kaynak sağlanacak

Engelli vatandaşların şehir yaşamına katılımının kolaylaştırılması ve engellilere yönelik farkındalığın artırılması hedefiyle düzenlenen “Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” iki aşama halinde gerçekleştiriliyor. Engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan, herhangi bir yardıma muhtaç kalmadan, tüm kentsel hizmetlere ve ulaşmalarını sağlayacak girişimlerin geliştirilmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan “Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması”nın birinci bölümü fikir, ikinci aşaması da uygulama şeklinde olacak. İlk aşama ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede “Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi” projesiyle Pamukkale Belediyesi ilk 10’a girdi. Bu proje için Pamukkale Belediyesine 500 bin TL’lik destek sağlanacak. İkinci aşamada yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecek.

Projenin ödül töreni İstanbul Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katılımıyla gerçekleşti. Törende Pamukkale Belediyesinin ödülünü Başkan Örki’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

“Burada bir ödüle layık görüldük”

Ödül sonrasında konuşan Başkan Örki, “Öncelikle Hanımefendi’ye yürekten teşekkür ediyorum ve bu organizasyonda emeği geçen gerek Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımıza, gerekse de Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Zira bu tarz yarışmalar bizler için belediyeciler için çok önemli. Ülke çapında çeşitli fikirlerin bir arada toplandığı, tecrübelerin ve deneyimlerin paylaşıldığı ve neticesinde bize emanet olan gözümüz gibi bakmamız gereken engelli vatandaşlarımıza hayatı daha kolaylaştıracak birçok projeye ev sahipliği yapan güzel etkinlikler oluyor. Biz de bu projede kendi projemizde engelli vatandaşlarımızın hayatını ve onların ailelerinin hayatını kolaylaştıracak bir projeyle katılmıştık. Engelsiz yaşam evi projemizde o engelli vatandaşlarımızın bize emanet edildiği süreçlerde ona bakan sürekli ona bakan büyüklerimizin de hayatlarının daha zevkli ve renkli geçmesini temin etmek adına bir proje hazırlamıştık. Bu projede de burada bir ödüle layık görüldük. Tabii ki en büyük ödül engelli vatandaşlarımızın ve yakınlarının birer Allah razı olsun demesidir diyorum.” dedi.

Öte yandan ödül töreninin ardından Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile belediye başkanları ve vekilleri aile fotoğrafı çektirdi.

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