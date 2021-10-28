Pakistan Türkiye Mezunları Derneği açıldı

Pakistan Türkiye Mezunları Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle düzenlenen törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve TİKA İslamabad temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen açılış töreni ile Pakistan Türkiye Mezunları Derneği çalışmalarına başladı.

Dernek, bin beş yüzün üzerinde Pakistanlı Türkiye mezunlarının kendi aralarındaki ve Türkiye ile iletişimini güçlendirmeyi hedefliyor. Dernek aynı zamanda Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilere mezunlar vasıtası ile katkı sağlamak için de çalışacak.

Pakistan Türkiye Mezunları Derneği’nin resmi kuruluş işlemleri YTB’nin desteği ile yaklaşık bir yıl önce tamamlanmıştı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 2017 yılında başlatılan Türkiye Mezunları Programı ile ülkemizdeki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan mezunlarla bağların koparılmaması adına çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda hem mezunlarla irtibatın güçlendirilmesi hem de kendi aralarındaki dayanışmanın artırılması amacıyla her yıl onlarla proje hayata geçiriliyor. Bu çerçevede, mezunların bulunduğu ülkelerde mezun buluşmaları tertip edilerek Türkiye Mezunları Derneklerinin kurulması için gayret gösteriliyor.