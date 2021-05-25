banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''

Özgün tasarımlar, Tasarım Pazarı’nda görücüye çıktı

24-28 Mayıs tarihlerinde Akiş GYO iştiraki olan Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinde gerçekleşen Tasarım Pazarı’nı ziyaret eden misafirleri, birbirinden farklı tasarım ürünlerinin beklediği duyuruldu.

Kültür Sanat 25.05.2021, 15:45
Özgün tasarımlar, Tasarım Pazarı’nda görücüye çıktı

24-28 Mayıs tarihlerinde Akiş GYO iştiraki olan Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinde gerçekleşen Tasarım Pazarı’nı ziyaret eden misafirleri, birbirinden farklı tasarım ürünlerinin beklediği duyuruldu.

Akasya ve Akbatı, ziyaretçilerini 24-28 Mayıs tarihleri arasında birbirinden özgün tasarımların yer aldığı Tasarım Pazarı’nda karşılıyor. Tasarımcıların elinden çıkan el emeği ürünler, iki AVM’de de bulunun Tasarım Pazarı’nda yer alıyor. Tasarım Pazarı’nda çanta, ev dekorasyonu aksesuarları, takılar gibi ürünler, özgün tasarımlarla alıcılarıyla buluşuyor.

Birçok özgün tasarımın yer aldığı etkinlik Akbatı’da zemin katta gerçekleşiyor. Akasya’da ise giriş kattaki etkinlik alanında tüm misafirlerin ziyaretine açıldı. Etkinlik 5 gün sürecek.
Yorumlar (0)
24°
açık