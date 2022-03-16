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(ÖZEL) Yörelerinin tarihi kıyafetlerini bez bebeklere nakşediyorlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çaltılı köyünde kadınlar, yörelerinin tarihi kıyafetlerinin minyatürünü diktikleri bez bebeklere nakşediyor. Köy sakini kadınlar, kıyafet kültürlerini gelecek nesillere aktarmak adete seferber oldu. El emeği göz nuru dökülerek işlenen rengarenk bebekler adeta göz kamaştırıyor.

Kültür Sanat 16.03.2022, 10:07
(ÖZEL) Yörelerinin tarihi kıyafetlerini bez bebeklere nakşediyorlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çaltılı köyünde kadınlar, yörelerinin tarihi kıyafetlerinin minyatürünü diktikleri bez bebeklere nakşediyor. Köy sakini kadınlar, kıyafet kültürlerini gelecek nesillere aktarmak adete seferber oldu. El emeği göz nuru dökülerek işlenen rengarenk bebekler adeta göz kamaştırıyor.

Çaltılı Köyü Muhtarı Mustafa Koçyiğit, kadınların Çaltılı Köyü Güzelleştirme ve Eğitime Katkı Derneği Başkanı Hüseyin Karaman, imam hatip Osman Arslan, öğretmen Talip Cengiz ve Bakanlık Somut Olmayan Miras Taşıyıcı sanatçısı Zekiye Eröz’ün destek ve öncülüğünde bez bebek üretimine başladığını ifade etti.

Koçyiğit, "Üç ay önce başlayan bu çalışma, çok güzel bir noktaya geldi. Kadınlarımız sayesinde yöresel kıyafetlerin değeri ortaya çıkmıştır. Bu faaliyet folklorik değerimiz açısından da önemlidir. Kadınların desteklenmesi ve geri dönüşüm amacı da olan bu çalışmalar daha da ileri noktalara gidecektir. Aile bütçelerine katkı da sağlayacaktır" dedi.

Emekli öğretmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Somut Olmayan Miras Taşıyıcı sanatçısı Zekiye Eröz, "Ben aynı zamanda Üretici Kadınlar Birliği başkanıyım. El emeklerine merakım olduğu için dikiş nakış ile uğraşıyorum. Son üç yıldan bu yana bez bebek yapımı ile ilgilenmeye başladım. Çeşitli bez bebekler dikerek koleksiyon oluşturdum. Amacım da bunların yapımını bayanlara öğretmekti. Bunun için de Çaltılı köyünü tercih ettim. Çaltılı köyüne giderek oradaki kadınlara bu bebekleri dikmeyi öğrettim. Kıyafet kültürü ve bilgileri, becerileri vardı. Onlar bu bez bebek kıyafetlerini dikerek giydirmeye başladılar. Sandıklarda da zaten eskiden bu yana kıyafetleri bol idi ve bu kültürü de bildikleri için işimiz daha kolay oldu. Çok güzel üretimler yaptılar ve daha da üretiyorlar. İnşallah hedef kitleyi bulur ve değerlenir. Bez bebeklerin yapımı zahmetli iş ve oldukça zaman alıyor. Bir bez bebeğin yapımı bir hafta sürer. Zahmetli ancak kalıcı bir şey ve çocuklarımıza bu kültürü taşımak adına bana göre çok değerli. Çaltılı Köyünü tercih etmemdeki bir diğer sebep ise Tavşanlı Kaymakamlığı girişinde bir Çaltılı köyü müzesi var ve burada köye ait kıyafetler yer almasıdır. Oradan esinlenerek başladım köy kıyafetleri yapımına" diye konuştu.

Çaltılı Derneği Başkanı Hüseyin Karaman ise dernek olarak birçok faaliyetlerde bulunduklarını kaydetti. Karaman, “Köyden kadınlarımızın yapmış olduğu el emeği göz nuru yöresel kıyafetli bez bebekler oldukça ilgi görüyor. Köy konağımızı bu tür bez bebek yapımı için köydeki kadınlarımıza tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

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