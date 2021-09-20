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(Özel) Türk otağı fotoğraf stüdyosu oldu

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan dizilerde kullanılan Türk otağı, Kırklareli’nde fotoğraf stüdyosuna dönüştürüldü. Vatandaşlar kurulan otağın içinde fotoğraf çekimine yoğun ilgi gösterdi.

Kültür Sanat 20.09.2021, 15:29
(Özel) Türk otağı fotoğraf stüdyosu oldu

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan dizilerde kullanılan Türk otağı, Kırklareli’nde fotoğraf stüdyosuna dönüştürüldü. Vatandaşlar kurulan otağın içinde fotoğraf çekimine yoğun ilgi gösterdi.

Fotoğraf çekimi için Kırklareli Lüleburgaz bağlı Evrensekiz beldesinde kurulan Türk otağı, yeni evli çiftler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihini anlatan dizilerde kullanılan Türk Otağı düzenlenen tören ile açılışı gerçekleştirildi. Otağın giriş kapısında açılış günü nedeniyle eski savaşçı kostümleri ile askerler durdu. Otağın içinde gerçeğine benzetilerek, o dönem kullanılan tarzda kılıç, kalkan, duvar halıları ve taht kullanıldı. fotoğraf stüdyosu kuran Burak Tunç, fotoğraf çekimlerinden elde edilen gelirin bir kısmını müşterilin ardına bir hayır kurumuna bağışlanacağını ifade etti.

“Tarihimizi vatandaşlara yaşattığımız için sevinçliyiz”

İlk defa fotoğraf stüdyosu olarak Türk Otağı’nın kullanıldığını ifade eden Fotoğrafçı Burak Tunç, “Diz burada Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerindeki gibi bir çadırda fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Çekimlerinden elde edilecek gelirin bir bölümünü müşterimizin adına bir hayır kurumuna bağışlayacağız. Ben bu dizileri çok sevdiğim için bu otağı kurmaya karar verdim. Tarihimizi vatandaşlara yaşattığımız için sevinçliyiz. 870 yıl önceki tarihimizi burada yaşattığımız için mutluyuz” dedi.

Eşi ile otağın içinde fotoğrafa çektirmeye gelen vatandaşlar ise Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini sevdikleri için geldiklerini, kültürlerini yansıtan bir fotoğraf çektirmek istedik ifade ettiler.

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