(ÖZEL) Toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı, yıllardır hiç değişmedi.

Toprak kaplara konulan et, taş fırın içerisinde odun ateşi ile birleşmesiyle lokum kıvamına erişerek eşsiz bir lezzete bürünüyor. Çıraklıktan itibaren yıllarını bu sektöre adayan Güveç ustası Veli Yalçınkaya, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan yapılan Tavşanlı’daki güvecin özellikle de erkeç (erkek keçi) etinden yapılanların benzerlerinden farklı ve daha çok tercih edildiğini söyledi.

İlçede güvecin ayrı bir yerinin olduğunu belirten Yalçınkaya, "Tavşanlı’ya şehir dışından birçok kişi güveç yemeye özellikle gelir. Kırmızı et ile hazırlanan bu yemekler için sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlar ve 5-6 saat gibi süre sonunda öğleye servis için hazır olur. Güvecin yapımı her ustanın maharetine kalmış bir şey. Hazırlanış aşamasında biz az miktarda domates biber ve eti koyuyoruz. Domates ve biberi koymamızdaki sebep ise etin yağının ağırlığını alması bunlarla hafifletiyoruz, lezzetli haline getiriyoruz. Yaptığın işi severek yaptığın zaman hem lezzeti farklı olur, hem de yorulmadan yaparsın işini" diyerek, "Tavşanlı güvecini yemediyseniz eğer kendinizi et yedik saymayın" şeklinde mesajını iletti.