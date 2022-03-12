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(ÖZEL) Taşı dahi ‘Ebru’ ile sanat eserine dönüştürüyor

Eskişehirli geleneksel Türk el sanatları sanatçısı Berrin Koşay, genelde kâğıt ve ipek kumaş üzerine yapılan ebru sanatını farklı zeminler üzerine uyguluyor.

Kültür Sanat 12.03.2022, 10:02
(ÖZEL) Taşı dahi ‘Ebru’ ile sanat eserine dönüştürüyor

Eskişehirli geleneksel Türk el sanatları sanatçısı Berrin Koşay, genelde kâğıt ve ipek kumaş üzerine yapılan ebru sanatını farklı zeminler üzerine uyguluyor.

2008’den beri Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Koşay, ebruyu alışmışın dışında zeminlere uygulayarak sanatına adeta farklı bir boyut kazandırdı. Berrin Koşay, genellikle özel kâğıt veya kumaş üzerine yapılan sanatı ahşap, kuru yaprak, taş, seramik gibi farklı zeminlerin üzerine yapıyor. Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan sanat evinde eserlerini hayata geçiren Koşay, özellikle şehir dışından gelen turistleri dikkatini alışılmışın dışında eserlerini sergileyerek çekiyor. Usta sanatçı Berrin Koşay, eserleri ülke genelinde birçok şehirde bulunmasının yanı sıra İngiltere, Amerika, Belçika gibi ülkelere de eser gönderdi.

“Ebru sanatı seçici bir sanat”

Ebru sanatçısı Berrin Koşay, sanatın yok olmaması için çalıştığını belirtti. Farklı zeminleri ebru sanatı ile renklendirdiğini ifade eden Koşay, boyanın uygulandığı zeminin emici özelliğinin olmasına dikkat ettiğinin altını çizdi. Ebru sanatının çok özgür bir sanat olduğuna değinen Berrin Koşay, "Ebru sanatını yok etmemek için elimden geleni yapıyoruz. Ebru sanatı çok özgür bir sanat, ama uygulanan malzemenin emici olma özelliği olmalı. Bu fikir ‘Acaba bu malzemeye yapabilir miyim?’ diye düşüne düşüne yaptım. Ebru kâğıtları üzerine yapılıyordu bir de ipek kumaş üzerine yapılıyor. Ama baktım ağacın üzerine de yapılıyordu zaten kâğıdın ham maddesi ağaç. Ağaca denedim, daha sonra doğal yapraklara yapmaya başladım. Sonbahar mevsiminde kuru yaprak topluyorum. Onların üzerine ebru yapıyorum. Seramiğinde emici özelliği var, ama hepsine olmuyor. Çok kaliteli bir malzeme olması gerekiyor, Ebru sanatı seçici bir sanat. Kâğıt, kumaş bunlara zaten yaptım, bunun dışında ahşap, doğal yaprak, seramik, taşa yaptım. Taşında emici özelliği var, taşı zımparaladığımızda emici daha iyi oluyor “diye konuştu.

“Dünya’nın ve Türkiye’nin birçok yerinde eserim var”

Dünyanın farklı şehirlerinde eserlerinin olduğunu belirten Berrin Koşay, alışılmışın dışına çıkmanın ilgi çekici olduğunu söyledi. Sanat atölyesini ziyaret eden insanların dikkatini farklı eserleri ile çektiğini belirten Berrin Koşay, “Sanat çok önemli, sanatın görselliği de çok önemli. Eğer siz farklı farklı bir şey yapıyorsanız bu ilgi görür, diğer ülkelerde de öyledir, bizim ülkemizde de böyle. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir’den misafirlerimiz geliyor. Bakış açıları çok farklı, her yerde gördüklerini görmek istemiyorlar, farklı şeyler istiyorlar. Bakıyorlar ki benim tarzım farklı. Burası bir sanat atölyesi, o zaman çok ilgileniyorlar ve sağ olsunlar tercih ediyorlar. Çocukların ilgisi çok fazla bu sanata. İlk atölye çalışma zamanımdan bu yana Japonya’ya gitti onlarla birlikte Workshop çalışması yaptık. Daha sonra Amerika’ya birçok ipek kumaş gitti, bir sürü tablom gitti bunların yanı sıra Belçika, arkadaşlarım gelmişti onlar sayesinde Brezilya’ya gitti, İngiltere’ye gitti tablom. Türkiye’nin birçok yerinde tablom zaten var” ifadelerini kullanarak farklı olmanın ona kattıklarını anlattı.

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