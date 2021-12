Özel ressamlardan anlamlı sergi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan ‘Özel Ressamların Fırçasından’ isimli sergi ilgi gördü.

Tayyare Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Engelliler Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkanvekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun her kesimine hizmet götürmek için çalıştığını söyledi. Spordan sanata kadar her alanda vatandaşların yanında olduklarını belirten Yıldız, “Sergi için emek harcayanlara özel kardeşlerimiz diyoruz. Onları hep fark ediyoruz. Onları önemseyen bir Büyükşehir Belediyesi var. Her zaman onların yanındayız. Sergiye katkı sunan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise sergiye emeği geçenlere teşekkür ederek, “Resimler iç dünyamızı bize hatırlatan eserlerdir. Engelliler çalışmalarıyla sanatla iç içe olduklarını gösterdi. Bizlere bu güzelliği yaşattılar” diye konuştu.

16 engelliye ait toplam 45 eserden oluşan sergi, 5 Aralık Pazar gününe kadar Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.