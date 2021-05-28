(ÖZEL) Kazılar, Kütahya tarihine ışık tutuyor

Kütahya’nın Seyitömer beldesinde, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. ruhsat sınırı içinde yer alan höyükte aralıklarla 32 yıldır kurtarma kazısı yapıldığı bildirildi.

Höyüğün altındaki 12 milyon tonluk linyit kömürünün ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk olarak 1989 yılında başlatılan kurtarma kazıları, Çelikler Holding sponsorluğunda 3 yıldır Kütahya Müzesi Müdürlüğü’nce ve Müze Müdür Vekili Serdar Ünan başkanlığında sürdürülüyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Görevlisi Nazan Ünan, höyükteki çalışmanın Türkiye’nin en büyük kurtarma kazısı projeleri arasında yer aldığını söyledi. Ünan, höyüğün orijinal yüksekliğinin 23,5 metre, enini 140 ve uzunluğunun da 150 metre olduğunu ifade etti. Kazılarda yılda ortalama 2 bin 500 civarında eserin ortaya çıkartıldığını kaydeden Nazan Ünan, "Höyüğün tamamında çalışılması ve uzun süre büyük bir ekiple çalışmaların sürdürülmesi nedeniyle normal bir kazı sürecindeki höyüklere göre çok fazla buluntu veren bir yerleşim. Bunun yanı sıra Seyitömer’in bir seramik üretim merkezi ve dokumacılık merkezi olduğunu da tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

Höyüğün güneyinde yer alan Roma dönemi yerleşmesinin devamı tespit edildiğini dile getiren Ünan, "Mart ayından itibaren bu yıl 175 işçiyle birlikte arkeolog, antropolog, restoratör, mimar, mimari restoratör ve seramik uzmanından oluşan 50 personelle çalışmalara başladık. Bu kazı sezonunda höyüğün üst düzlüğünde, güneydoğu ve güneybatı yamaçları ile güney düzlüğünde olmak üzere üç noktada kazı çalışmaları sürdürülüyor. Yamaçlarda Tunç Çağı’na ait yerleşimin devamı ile Roma Dönemi yerleşiminin tamamını tespit etmek" ifadelerini kullandı.