(ÖZEL) Frigya bölgesine sadece bir günde 3 bin 500 yabancı plakalı araç giriş yaptı

Frigya bölgesinde yaptığı çalışmalarla bölgeyi turizm platosu haline getiren Vali Gökmen Çiçek, vadide bulunan ve restorasyonu tamamlanan Ayazini köyünde sadece pazar günü 3 bin 500 yabancı plakalı aracın giriş yaptığını söyledi.

Afyonkarahisar ile birlikte eskişehir ve Kütahya il sınırları içinde bulunan Frig Vadisi’nin yıldızı her geçen gün parlamaya devam ediyor. Afyonkarahisar’daki Emre Gölü’nde balonların havalanması, Ayazin bölgesinde soksak sağlıklaştırmaları, restorasyonlar, kafeteryaların kurulması, şehrin önemli dinamiklerin bu işe sahip olması, butik otellerin inşaatların devam etmesinin bölgeye inanılmaz bir canlılık getirdiğini kaydeden Vali Gökmen Çiçek, “Gazlıgöl otelcilik ve turizmin merkezlerinden birisi bu sene temmuz, ağustos verilerinde yüzde 90 doluluk vardı. Bundan önce aynı aylarla kıyasladığımızda yüzde 70 idi. Bunların çok büyük etkisi oldu. Sadece otellerin dolmasına değil, otellere gelenlerin günlerini çeşitlendirmesine yol açtı. Eskiden sadece otele gelip, uzun s üre zaman geçiren konuklarımız artık Frigya bölgesinde gezip, sabahın erken saatlerinde balonlarla uçma, aynı zamanda teknelerle seyahat gibi bir hayalimiz vardı. Demiştim ki; gökyüzünde balonlar, göl üzerinde tekneler, etrafta atlı safari olacak. Ben bu hayali başarmış bir ilin valisi olarak mutluluk duyuyorum. Şimdi sabah altıda balonlarımız uçtuğunda güneşin doğuşunu balonlarla seyrederken altta teknelerimizle yolculuk yapan turistlerimiz. Aynı zamanda atlı tesisimizde bitmek üzere ama buna rağmen erkenden bizim oradaki geleneksel okçuluk ve atçılık yapan arkadaşlarımızda atlarıyla beraber bölgedeler. Oradaki tesisimiz bitti” dedi.

"Mutlulukların en büyüğü"

Frig Vadisine ve turistik faaliyetlere inanılmaz bir ilginin olduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Sadece geçen hafta pazar günü 3 bin 500 tane yabancı plakalı araç girdi. Sayı olarak kaç kişi bilmiyoruz ama araç sayısı üzerinden sadece geçen hafta 3 bin 500 tane aracın Ayazin’e girdiğini biliyoruz. Şuan oradaki tesislerde sabah kahvaltısı için yer bulmak için bizi arayıp torpil istiyorlar. Bu bizim için mutluluk. Çünkü biz şehrin işadamlarına ‘bu bölgeye gelin, bu bölgede büyük bir şey yapacağız beraber’ dediğimizde onlar bizi kırmadılar, bu projeye inandılar hemen çok büyük yatırımlar yaptılar. Birisi 7 milyonluk bir tesis kurdu, birisi 10 milyonluk, diğerleri devam ediyor, butik otel inşaatları başladı. Yerel halk kafeteryalar açtı. Şuan 4 tane sadece oradaki yerelden kafeterya açıldı. Evlerini pansiyona çevirenler var. İlk başta bu kadar kişiyi peşimizden sürüklüyoruz eğer başarılı olmazsa bunun vicdan azabı da bizi üzer diye de tedirgin olmadım değil ama ekip olarak inanmıştık. Şimdi tıklım tıklım olduğunu görmek, köydeki insanların istihdama katıldığını görmek mutlulukların en büyüğü buda bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.