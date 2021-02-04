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ÖZEL EKİP (ANTIGANG) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

Paris polisi içinde özel bir ekipte görev yapan tecrübeli Serge Buren (Jean Reno) ve agresif ortağı Cartier (Alban Lenoir), kendileri gibi zaman zaman fevri hareketler yapan üyelerden oluşan ekibin liderliğini yapmaktadır. Ancak bu başıbozukluğu bitirmek isteyen yeni patronları Becker (Thierry Neuvic), ekibin işine her alanda karışmaya başlar. Becker'in genç eşi Margaux (Caterina Murino) ile gizli bir ilişki yaşayan Buren, bir de ortaya çıkan ve tehlikeli bir çeteyle uğraşmak durumunda kalacaktır. 2012 yapımı İngiliz polisiye filmi The Sweeney'nin yeniden çevrimi olan Özel Ekip, 12 Ağustos 2016'da gösterime girdi.

Kültür Sanat 04.02.2021, 22:10
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ÖZEL EKİP (ANTIGANG) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

ÖZEL EKİP (ANTIGANG)
YAPIM YILI: 2015
YÖNETMEN: BENJAMIN ROCHER
OYUNCULAR: JEAN RENO, CATERINA MURINO, THIERRY NEUVIC, ALBAN LENOIR



Paris polisi içinde özel bir ekipte görev yapan tecrübeli Serge Buren ve agresif ortağı Cartier, kendileri gibi zaman zaman fevri hareketler yapan üyelerden oluşan ekibin liderliğini yapmaktadır. Ancak bu başıbozukluğu bitirmek isteyen yeni patronları Becker, ekibin işine her alanda karışmaya başlar. Becker'in genç eşi Margaux ile gizli bir ilişki yaşayan Buren, bir de ortaya çıkan ve tehlikeli bir çeteyle uğraşmak durumunda kalacaktır.

OYUNCULAR

JEAN RENO

CATERINA MURINO

THIERRY NEUVIC

ALBAN LENOIR

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