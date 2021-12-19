(Özel) Bu kurslar sadece 55 yaş üstüne özel

Nilüfer Belediyesi’nin 55 yaş üstü vatandaşlar için kurduğu Olgun Gençlik Merkezi’ndeki kurslar ilgi görüyor. Bağlamadan resme, gitardan çiniye kadar birçok kurs ücretsiz olarak veriliyor.

Altınşehir Mahallesi’nde hizmet veren Olgun Gençlik Merkezi bünyesinde kurslar ilgi görüyor. Merkezde resim, müzik, seramik, ahşap boyama gibi çalışmaların ve kursların yapılacağı atölyeler, satranç ve tavla gibi oyunların oynanabileceği kafeterya bulunuyor. 55 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmesi maksadıyla açılan ve katılımcılarını yaşlılıkla ilgili olumsuz inançlardan uzaklaştırdığı ifade edilen Olgun Gençlik Merkezi’nin ikincisi Beşevler Mahallesi’ne kazandırılacak. Bin 300’ün üzerinde vatandaşın kayıtlı olduğu merkezde kurslar ücretsiz olarak veriliyor. Talep olması durumunda farklı kurslar da açılabiliyor.

Merkezlerin ikincisi ve üçüncüsü de yapılacak

Olgun Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu merkezimiz adını da verdiğimiz gibi emeklilerin, daha çok belli bir yaş grubuna gelmiş olan insanlarımızın daha rahat vakitlerini geçirebilecekleri bir ortam hazırlamak için yapıldı. Geçtiğimiz dönem Mustafa Bozbey Başkanımızla beraber bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmeler de bu alanın bu şekilde değerlendirilmesinin güzel olacağını düşündük ve bu çalışmayı başlattık. Bugün burada bin 300’ün üzerinde kayıtlı üyemiz var. Bugün bağlama kursları var. Değerli kursiyerler benden ut kurslarıyla ilgili talepte bulundular. Diğer atölyelerimizde resim, İngilizce, çini kurslarını içerisinde barındırıyor. Biz bu alanları daha çok genişletmek istiyoruz. İkinci merkezimizi Beşevler’de Yumurta Tepe adını vermiş olduğumuz bölgede açmayı düşünüyoruz. Çok yakın bir zaman içerisinde orasını da faaliyete geçireceğiz. Üçüncü merkezimiz için ise Cumhuriyet Mahallemizde düşündüğümüz bir alan var. Orasını da önümüzdeki yılın yazına yetiştirmeye çalışacağız. Bu aktiviteleri hep beraber bütün Nilüfer’de yaygınlaştırarak devam etmek istiyoruz” dedi.

Bursa’nın her yerinden katılım sağlanabilir

Pandemi döneminin kursları biraz engellediğini sözlerine ekleyen Erdem, “Evlerimizden çıkamadık. Belli yaş grupları maalesef evlerde kalmak zorunda kaldı. Ama bugün kendimizi daha rahat hissediyoruz. Yine korunmaya devam ederek, tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu merkezlerimiz ücretsiz ve 55 yaş üzerindeki bütün vatandaşlarımız kayıt olabilirler. Bursa’nın her ilçesinden vatandaşlarımız bu kurslara katılabilir” diye konuştu.

Bağlama kursuna gelen Güler Ganis, “Bağlama kursuna biraz geç başladım. Öğrenemem diye korktum ama hocam bana yardım etti. Arkadaşlara yetişmek üzereyim. Şimdiye kadar çalışıyordum, sonra da torunlara baktım. Ama içimde ukdeydi. Ben buradan çok memnunum” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer ise, bağlama çalmanın insanı rahatlattığını kaydederek, “3 yıldır bu kursa geliyordum fakat bağlamaya yeni başladım. Daha önce İngilizce kursuna geldim. Ritim kursu da aldım onlar bitince bağlamaya başladım” dedi.