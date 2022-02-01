(ÖZEL) Ahşabı çiniyle buluşturdu

Kütahya’da ağaç oyma sanatçısı Selami Yıldırım, bir ilke imza atarak çiniyle ahşabı birleştirince ortaya muhteşem eserler çıktı. Ahşaptan yaptığı sehpa ve tavan göbeğine çiniyi de katan Yıldırım, eserlerinin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

15 yıldır ahşap oyma sanatını icra ettiğini belirten 61 yaşındaki Selami Yıldırım, "Ben bu sanata yıllar önce hobi olarak başladım. Sanatımı gün geçtikçe geliştirdim. Bilindiği gibi, Kütahya çini memleketi. Ahşap oymacılığı sanatıyla çiniyi birleştirmek istedim. Bunun için bir süre kafaya yorduktan sonra hayalimi gerçekleştirdi. Yaptığım sehpa ve tavan göbeklerine çini tablosunu yerleştirdim. Bir ilk olarak çiniyle ahşabı buluşturdum" diye konuştu.

Değişik ve ebatlarda sehpa ve tavan göbeği yaptığını belirten Yıldırım, "Atölyemde çinili sehpa ve tavan göbeklerini inceleyenler, bunların adeta saraylara layık olduğunu belirtiyorlar. Rengarenk eserlerim adeta göz kamaştırıyor. Sanatçının emeğine paha biçilmez. Tabloların fiyatları değişik ebatlara göre değişiyor. Hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayım" ifadelerini kullandı.