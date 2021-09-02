(Özel) 600 farklı tasarımla Karahisari Kur’an-ı Kerim tezhipleri tek ciltte toplandı

Osmanlı Döneminde meydana getirilmiş ve hat sanatı açısından da eşsiz özelliklere sahip olan Karahisari Kuran-ı Kerim tezhipleri uzun süren çalışmalar sonrası Mimar Nakkaş Muammer Semih İrteş tarafından bir ciltte toplandı.

2 bin 360 adet koltuk desenleri içerisinde en zengin olan Rumi ve Hatayi motiflerinin ele alındığı eser içerisinde 600 farklı tasarım bulunuyor. Ortaya çıkan eserde Anadolu sanatının varlığını ilk gösterdiği 12. Yüzyıl sonundan Osmanlı tezyinatının 16. yüzyıl sonuna kadar geçen sürece de yer veriliyor.

Eserin giriş kısmında Karahisarı ve sanatına ilişkin bilgiler verilirken eserin geri kalanında ise Mimar Nakkaş Muammer Semih İrteş’in tezhip sanatı ve uyguladığı çalışmaların detay ve özelliklerine yer veriliyor.

“Rumi ve Hatayi motiflerini ele aldım”

Muammer Semih İrteş, "Bu Kur’an Osmanlı’nın bir nakkaşhane üslubuyla meydana getirmiş olduğu en önemli eser olarak anılmaktadır. Biz de tezhip sanatıyla uğraştığımız için bu konuyla ilgili çalışmalara aslında 40 yıl önce başladım. Tabi bu süreçte Karahisari Kuran’ında ‘koltuk’ olarak tabir ettiğimiz tezhiplerin 2 bin 360 tane olması çok önemli. Bu 2 bin 360 tane koltuğun 600 tanesi tasarım olarak birbirinden farklı. Bu şu anlama geliyor; Yani 16. Y.Y.’ın tezhip sanatının tezyinatıyla ilgili nakkaşhanenin muazzam bir çalışma içerisinde olduğunun kanıtı. Bu 600 tane koltuk içerisinde bizim kullanmış olduğumuz Rumi ve Bulut motifleriyle yapılmış namütenahi tasarımlar var. Bu süreç içerisinde yapmış olduğum bu tezhipler, analizler, fırça üslupları olsun bunlarla ilgili yoğun çalışmaların neticesinde ortaya çıkan bu eser bu alanda çalışma yürüten kişilere örnek olması da amaçlarım arasında. Burada 1. cilt olarak ele aldığım bu Kuranı Kerim’de Rumi ve Hatayi motifleri ile ilgili olan tasarımları sadece ele aldık. Bundan sonraki ciltlerde diğer ve motifler ve analizlerini vererek bu alana yönelen arkadaşlarımıza önemli kaynak oluşturmuş olacağız. İlk cilt için aldığım güzel tepkiler ikinci cildi oluşturmam için bana bir motivasyon olacak” diye konuştu.