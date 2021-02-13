Son Dakika
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol: 86 - OGM Ormanspor: 89
Özcan Deniz’den Yepyeni Bir Dijital Dizi: SENKRON
Türkiye’nin yeni nesil dijital içerik platformu GAİN, farklı tarzlardaki dizileri ile seyircilerine geniş bir yelpazeden seyir deneyimleri sunmaya devam ediyor.
Kültür Sanat 13.02.2021, 17:10
5
Şubat ayında da bir çok yeni diziyi izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanan GAİN’in suç ve gerilim türündeki yeni dizisi ‘Senkron’un ilk fragmanı önceki gün yayınlandı. Bilim kurgu ekseninde bir seyir keyfi vadeden dizinin yönetmen koltuğunda Özcan Deniz yer alırken, senaryosu da aynı şekilde Deniz’e ait.
‘Senkron’ çok yakında yalnızca GAİN’de yayında!