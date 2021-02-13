Özcan Deniz’den Yepyeni Bir Dijital Dizi: SENKRON

Şubat ayında da bir çok yeni diziyi izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanan GAİN’in suç ve gerilim türündeki yeni dizisi ‘Senkron’un ilk fragmanı önceki gün yayınlandı. Bilim kurgu ekseninde bir seyir keyfi vadeden dizinin yönetmen koltuğunda Özcan Deniz yer alırken, senaryosu da aynı şekilde Deniz’e ait.

‘Senkron’ çok yakında yalnızca GAİN’de yayında!