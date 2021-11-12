Özbekistanlı akademisyenler Çubuk’ta incelemelerde bulundu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin (AYBÜ) düzenlediği ‘Uluslararası Dünden Bugüne Özbekistan Sempozyumu’na katılan Özbekistan’dan Semerkant Üniversitesi akademisyenleri, 1402 Ankara Savaşı’nın yapıldığı Çubuk’ta incelemelerde bulundu.

AYBÜ Rektörlüğünce organize edilen ‘Uluslararası Dünden Bugüne Özbekistan Sempozyumu’na katılmak için Ankara’ya gelen Semerkant Devlet Üniversitesi akademisyenleri, AYBÜ akademisyenleri ile birlikte 1402 Ankara Savaşı’nın yapıldığı Ankara’nın Çubuk ilçesinde incelemelerde bulundu. Akademisyenler ilk olarak tarihi Bekir Ağalar Konağı’nda bulunan Çubuk Şehir Müzesi’ni ve müzede bulunan 1402 Ankara Savaşı panoramasını inceledi. Daha sonra Çubuk Belediyesi’ni ziyaret eden akademisyenler, Çubuk’a hayran kaldılar. Ziyarette akademisyenlere AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Savaşı hakkında bilgi verdi. İlçenin coğrafi işaretli ürünlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerinin ve geçmişte gündelik hayatta kullanılan araç ve gereçlerin tanıtıldığı ziyarette, Çubuk Şehir Müzesi akademisyenlerin ilgisini çekti. Özbekistanlı akademisyenler, inceledikleri ürünleri ve 1402 Ankara Savaşı panoramasını tek tek fotoğrafladı.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydınlı, akademisyenlerin burada yapacakları incelemeleri ve edindikleri bilgileri öğrencilerine aktarmalarının önem taşıdığını söyledi. Çubuk’ta gerçekleştirilen etkinliğin güzel geçtiğini belirten Aydınlı, “Bu tür geziler tanıtım açısından önemli. Çubuk hem bizim açımızdan hem de Özbekistan açısından önemli bir tarihi geçmişe sahip. Buranın kendine has bir tarihi ve kültürel zenginliği var. Hem tarih hem de coğrafya alanında çalışanlar için müthiş bir kaynak teşkil ediyor” diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş ise, akademisyenlerin ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Aydınlı’ya ve ekibine teşekkür etti. İlçelerinde bulunan üniversitenin gerçekleştirdiği bu tarz sempozyumların bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması bakımından önemine işaret eden Demirbaş, birçok akademisyenin bölgeye ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını anlatarak, “Çubuk sadece Ankara’nın değil İç Anadolu’nun en güzel yerlerinden biridir. Tarihi ve doğal güzellikleri olan ilçemizin bu dokusunu bozmadan gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyoruz. Sayın rektörlerimizi ve akademisyenlerimizi ilçemizde ağırlamaktan onur duymaktayız. Müzemize 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyorlar. Bu yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” ifadesini kullandı.

Ziyarete Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan da eşlik etti.