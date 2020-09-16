Özbekista’ndan Buhara turizmi için atılım

Buhara Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Batır Şahriyarov, Orta Asya’nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Buhara’nın 2017-2020 yılları arasındaki gelişimini aktardı.

Günümüzde Özbekistan sınırları içinde bulunan Buhara’nın son yıllarda Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev öncülüğünde dış politikada gösterdiği açıklık prensibi sonucu ülkenin turizm potansiyelinin arttığını belirten Buhara Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Batır Şahriyarov, şehrin kısa zamanda gösterdiği gelişimi sayısal veriler ışığında aktardı. Buhara’nın yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi, kültürü, bilim gelişimindeki rolü, eşsiz mimari anıtlara sahip vahası ile ‘Doğunun İncisi’ olarak adlandırıldığına değinen Şahriyarov, yaptığı yazılı açıklamada 86 ülke temsilcisine 30 güne kadar vizesiz seyahat, 56 ülke vatandaşına e-vize, 101 ülkeye 5 güne kadar vizesiz seyahat hakkı verilmesinin ulusal turizm potansiyeli için yeni olanaklar ortaya çıkardığını belirterek, “Verilere göre 2019 yılında Buhara bölgesini ziyaret eden turist sayısı 2016 yılına göre 3,5 kat fazla arttı ve yaklaşık 3,7 milyona ulaştı” ifadelerine yer verdi.

Vahadaki turist akışının artmasıyla birlikte turistik altyapı tesislerinin sayısının da gözle görülür şekilde arttığına değinen Şahriyarov, “Şu anda 121 seyahat şirketi, 211 refakatçi tercüman, 18 turist bilgi merkezi, 366 otel ve konaklama tesisinde toplam 8 bin 580 koltuk, 151 otelde toplam 5 bin 945 koltuk, 35 pansiyonda toplam 880 koltuk, 180 ev otelinde ise toplam bin 755 koltuk, 76 modern restoran, 134 turist sınıfı otobüs, 111 minibüs turistlere uygun ve kaliteli hizmet veriyor. Turist rotaları boyunca ayrıca 67 döviz bürosu, 35 otomatik döviz ATM’si ve bin 200’den fazla ödeme terminali kuruldu. Bugün, Buhara’da 68 yeni otel de dahil olmak üzere toplam 100 civarında inşaat devam ediyor” dedi.

Turizmin hızla gelişmesi için potansiyel girişimci ve yatırımcıların ilgisini çekmeye yönelik görüşmelerin sürdüğünü aktaran Şahriyarov, bu kapsamda Buhara’da 20 yılı aşkın süredir faaliyet göstermeyen 3 büyük otelin ‘Zarafşan’, ‘Buhara Sarayı’, ‘Varakhsha’, modern 4 yıldızlı Sahid Zarafshan bazında yatırımcılara verildiğini söyledi. 3 yıldızlı Orient Star Varahsha otellerinin de faaliyete geçtiğini belirten Şahriyarov, potansiyel Endonezya şirketi Sahid Hotels Groups markası Sahid Zarafshan Hotel’de tanıtımının yapıldığını hatırlattı. Buhara Palace Hotel’in bünyesinde yabancı otel markası yönetimi Wyndham’ın kurulması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Şahriyarov, “Turist rotaları boyunca ayrıca 67 döviz bürosu, 35 otomatik döviz ATM’si ve bin 200’den fazla ödeme terminali kuruldu. İslam dünyasında ünlü Hazret İmam Ebu Havs Kabir, Muhammed ibn İsmail el-Buhari, Ebu Bekir Narshahi, Ebu Bekir Kalabadi, ‘Yedi Pirler" dizisinin temsilcileri Abduhalik Gijduvani, Muhammed Arif Revgari, Mahmud Anjir Fagnavi, Hoca Ali Romitani, Muhammed Baba’i Samosi, Amir Kulol ve Bahauddin Nakşibendi gibi büyük insanları dünyaya getiren Buhara, aynı zamanda İslam medeniyetinin beşiği olarak da tanınır. Bu nedenle, Buhara’nın hac turizmi için yüksek potansiyeli dikkate alınarak Şubat 2019’da Buhara’da Birinci Uluslararası ‘Ziyaret Turizmi Forumu’ düzenlenmiş ve Özbekistan’ın hac turizminin merkezlerinden biri olarak tanınmasına ilişkin ‘Buhara Deklarasyonu’ kabul edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

18 Aralık 2019’da Tunus’ta düzenlenen 11. İslam Konferansı’nda Buhara’nın 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Şahriyarov, “Başta Yedi Pir Türbesi olmak üzere İslam’ın gelişmesine büyük katkı sağlayan büyük atalarımızın tüm türbelerinde devletimizin başkanının girişimiyle geniş çaplı güzelleştirme çalışmaları yapılmıştır. Her kompleksin yanında tüm olanaklara sahip toplam 7 otel inşa edildi. Özbek halkının büyük oğlu, dünyaca ünlü tıp bilimleri sultanı İbni Sina’nın doğum yeri olan Afşona köyündeki müze sergileri daha da zenginleştirilmiş, yeni iletişim hizmetleri ve elverişli koşullar oluşturulmuştur. Bu alanda halk hekimliği, klinik tedavi, bilim merkezi, modern otel hizmetlerini içerecek bir ‘İbni Sina Miras Kompleksi’ kurulması çalışmaları devam etmektedir. Ulu atamızın paha biçilmez mirası, değerini yitirmez ve insanlığın mükemmelliğine ve toplumun gelişmesine hizmet eder. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları, bilim adamının mirasının yeni yönlerini keşfetmeye, onu tıbbi uygulama da dahil olmak üzere çeşitli bilim alanlarının geliştirilmesinde kullanmaya çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

Buhara Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Batır Şahriyarov, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu etkinlikler kapsamında Buhara şehirleri ile Fransız şehri Rue-Malmezon arasındaki kardeşçe ilişkileri ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla 17 Nisan 2019 tarihinde Rue-Malmezon’daki Dostluk Parkı’na Abu Ali İbni Sina (Avicenna) onuruna bir heykel dikildi. Çin’in Xi’an kentindeki Avrasya Ekonomik Forumu’nun bir parçası olarak Buhara, Buhara bölgesindeki Poyi Kalon kompleksi ‘ŞİÖ’nün Sekiz Harikası’ listesine dahil edildi. Buhara şehrinin tarihi kısmıyla birlikte, görkemli kültürel mirasa ait nesneler, yeni turist rotaları geliştirildi ve kırsal alanlarda ve çöllerde yeni turistik tesisler inşa edildi. Özellikle, Buhara yakınlarındaki Tudakul Rezervuarı kıyılarında Romitan bölgesinin çöl bölgesinde eski bir Varahsha masifi olan İpek Yolu Aile Tatil Köyü ve Buhara Çölü Oasis & Spa adlı yenilikçi bir çöl turizmi kompleksi başlatıldı. Ayrıca eko-turizm doğrultusunda ‘Jayron’, ‘Zikri’, ‘Khadicha’, ‘Karakir’, ‘Shurkul’, ‘Ogitma’ gölleri boyunca turistik tesisler kurulmuştur. Ayrıca Gijduvan, Vobkent, Jondor ilçelerinde gastronomi turizmi alanında, Buhara, Romitan, Kagan ilçelerinde tarım turizmi alanında, kırsal turizmde, Vobkent ve Gijduvan ilçelerinde, Alat ve Peshku ilçelerinde sağlık turizmi alanında yeni turizm projeleri başlatıldı. Buhara’daki Ark Kalesi’nin karşısında, Authentic Travel, tarihi Su Kulesi’ne dayanan Buhara Kulesi’ni inşa etmek için Fransız girişimciler Catherine Uiterdijk ve Teunis Uiterdijk ile ortaklık kurdu. Karakul ilçesindeki ‘Poykent’ arkeolojik anıtının antikalarını sergilemek üzere 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde turizm kuruluşları, blog yazarları ve medya temsilcilerine özel bir ‘bilgi turu’ düzenlendi. Buhara’nın turizm potansiyelini uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla turizm sektörü temsilcileri Paris, Berlin, İzmir, İstanbul, Prag, Roma, Minsk, Moskova, Vladimir, Pekin, Chongqing, Dubai, Abu Dabi, Delhi, Gujarat, Cakarta, Doğu Vesa Tunggara gibi yabancı ülkeleri ziyaret etti, Kuala Lumpur’daki uluslararası sergi ve fuarlara başarıyla katıldı.”

Yabancı ülkelerle uçuşların yapılmasının turizmin gelişmesindeki kilit faktörlerden biri olarak görüldüğünü belirten Şahriyarov, “Buhara Uluslararası Havalimanı’ndan yabancı havalimanlarına uçuşlarda 1 Mayıs 2019’da ‘Taşkent-Kuala Lumpur-Cakarta-Taşkent’ rotasındaki ilk uçuş 31 Ekim 2019’da Atlas Global Airlines Airbus-321’in İstanbul’dan Buhara’ya ilk charter uçuşu başladı. Aynı zamanda 20 Mart 2019 tarihinden itibaren Rus havayolu SIBIR S7, Novosibirsk-Buhara-Novosibirsk güzergahında Çarşamba günleri Buhara Uluslararası Havalimanı’ndan düzenli seferler düzenlemektedir. Buhara Uluslararası Havalimanı ile Rusya’nın I Fly, Kazan Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fly Dubai, Türkiye’nin Onur Air ve Kazakistan’ın Air Astana Havalimanı arasında görüşmeler sürüyor” ifadelerine yer verdi.

Bölgede yapılan bazı kültürel faaliyetler hakkında da bilgi veren Şahriyarov, “Buhara’da ‘Navruz’, ‘Nasriddin Efendi’, ‘Doğu mutfağı’, ‘İpek ve baharat’, ‘Kavun Bayramı’, ‘Esnaf Günü’, ‘Buhara Şehir Günü’ ve ‘Becerikli Aşçılar’ yarışmaları bir gelenek haline geldi. Aynı zamanda her şehir ve ilçenin kendi kültürel etkinlikleri ve festivalleri vardır. Turizm alanında 50 bin adet reklam ve bildiri hazırlandı ve 30 bin adet Buhara’nın güncellenmiş bir turist haritası yayınlandı. Prestijli VATEL Otel ve Turizm İşletmeciliği Okulu özel bir yön açtı, 89 öğrenci 2019’dan beri eğitim görüyor ve 2020’de 200’den fazla genç bu yönde eğitim almak için başvurdu. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 29-30 Mart 2019 tarihlerinde Buhara bölgesini ziyaretinde verdiği talimat doğrultusunda ‘Buhara bölgesinin turizm kavşağına dönüştürülmesi’ konusunda 2019-2023 dönemi için Buhara bölgesinde turizmin daha da geliştirilmesi için kapsamlı program taslağı hazırlandı. Bu programa uygun olarak Buhara’da turizmin gelişmesini hızlandırmak için çalışmalar devam etmektedir” dedi.