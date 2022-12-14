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Özbek kültürü sanat severler ile buluşacak
Özbekistan Cumhuriyeti sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 52 eseri bir araya getirecek olan karma sergi, 15 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak. Sergide, Özbekistan’ın tarihi, kültürü ve ulusal motiflerini tanımlayan minyatür tekniğinde yapılmış sanat çalışmalarının yanı sıra “Büyük İpek Yolu”, “Hüma Kuşu”, “Hive”, “Avcılık” isimli eserler yer alacak.
Kültür Sanat 14.12.2022, 10:54
Özbekistan Cumhuriyet Sanatçıları Khasan Isakdjanov, Djaloliddin Ashrapov, Alovuddin Ashrapov, Makhmudjan Yakubdjanov, Dilshad Dadamatov, Doniyor Isakdjanov, Utkir Rakhimov, Javokhir Ubaydullaev, Mamurjon Najmutdinov, Mirazım Ashirov, Sardor Sıddıkov, Miryakhyo Makhmudkhojizoda, Makhmud Mutalov, Oybek Isakdjanov, Mirazim Ashirov, Khasan Aminov'un eserlerini bir araya getirecek olan serginin dikkat çekici eserlerinden "Büyük İpek Yolu"nda sanatçı Dilshod Dadamatov, eski çağlarda ve Orta Çağ'da Doğu Asya'yı Akdeniz'e bağlayan kervan yolunu tasvir ediyor.
Sergi, 30 Aralık Cuma gününe kadar ücretsiz gezilebilecek.