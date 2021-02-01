Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti... Atilla Pakdemir kimdir?

2 senedir Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de korona virüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR

Pekdemir, 10 Şubat 1943'te, Giresun'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesine girdi. 1963'te konservatuvarın tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimine ara vererek konservatuvara devam etti. 1968'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Konservatuvarın ilk yılında beş arkadaşı ile GRUP-6 Tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Bertolt Brecht oyununu sergiledi. Aynı yıl hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda yine bir Brechtoyunu olan Üç Kuruşluk Opera ile profesyonel tiyatro hayatına başladı.

Gençlik Tiyatrosu'yla Almanya- Erlangen Uluslararası Tiyatro Festivalinde, Keşanlı Ali Destanı oyununda "Ali" rolünü oynadı.

Münir Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Pekdemir, "Adını Sen Koy", Yol Ayrımı", "Hayat Yokuşu" ve "İyi Ki Varsın"ın da aralarında olduğu çok sayıda dizide rol aldı.