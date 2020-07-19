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Oyuncak bebek Chucky’nin dizisi geliyor
Seri katil Charles Lee Ray’in ruhu tarafından ele geçirilen oyuncak bebek Chucky’nin maceralarını anlatan film, dizi olarak 2021 yılında seyirciyle buluşacak.
Kültür Sanat 19.07.2020, 23:17
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Sinema tarihinin en önemli karakterlerinden Chucky’nin dizi uyarlamasının tanıtımı yayınlandı. Seri, 2017 yılında Cult of Chucky filmiyle devam ederken, bir yandan da 2019 yapımı bir filmle yeniden başlamıştı.
Dizide Chucky’nin bir satış sonra küçük bir Amerikan kasabasında kaos yaratacağı açıklandı.
Jennifer Tilly performansı ve yaratıcı Don Mancini’nin seslendirmesi dizide hayranlarla buluşacak.
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