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Otizmli öğrenciler, atlı terapi merkezinde özgüven kazanıyor

Doğada Atlı Terapi Projesi çerçevesinde otizmli ve özel bireyler, atlı terapi merkezinde düzenlenen etkinliklerde özgüven kazanıyor.

Kültür Sanat 05.04.2022, 14:46
Otizmli öğrenciler, atlı terapi merkezinde özgüven kazanıyor

Doğada Atlı Terapi Projesi çerçevesinde otizmli ve özel bireyler, atlı terapi merkezinde düzenlenen etkinliklerde özgüven kazanıyor.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen Doğada Atlı Terapi Projesi çerçevesinde otizmli ve özel bireyler, atlı terapi merkezinde özgüven kazanmaya devam ediyor.

Doğada Atlı Terapi Projesi hem özel bireylere özgüven kazandırıyor hem de kişisel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlıyor. Aynı zamanda özel bireylerin aileleri de çocuklarıyla birlikte keyifli ve kaliteli zaman geçiriyor.

Eylül ayı sonunda açılışı yapılan özel bireylere yönelik hazırlanan Doğada Atlı Terapi Projesi çerçevesinde devam eden terapilerle özel birey gençler ve çocuklarda gelişim gözleniyor.

“Çocuklarımız üzerinde olumlu etkisi oluyor”

Özel bireyler için oldukça yararlı bir proje olduğunu belirten Kastamonu Özel Bireyler Derneği Başkanı Huriye Boyraz, “Bu projeyi oldukça önemsiyoruz. Bu atlı terapi çerçevesinde çocuklarımız at üzerinde dengesini sağlayarak hayatlarındaki diğer hareketlerinde ve okul başarısını olumlu yönde etkiliyor. Dengelerini sağlarken, hayatlarındaki diğer faaliyetlerinde bu başarıyı gösterebiliyorlar. Çocuklarımız üzerindeki bu terapinin olumlu etkilerini gözlemliyoruz. Hayvanlarla iç içe olmaları da korkularını yenmelerini sağlıyor. Bunu kendi çocuğumda da fark ettim. Kedilerle de köpeklerle de arası düzeldi öncesinde daha çok korkardı. Bugün havanın da açık ve sıcak olması çok güzel oldu. Ancak biz bu terapimize kışın da devam ettik. Ekim ayından beri devam ettiğimiz bir proje” dedi.

“Otizmliler farkındalık gününde etkinliklerimiz olacak”

2 Nisan Otizmliler Farkındalık Günü için çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyleyen Boyraz, “Yarın ve Cumartesi günü etkinliklerimiz olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de katılımıyla Off Road arabalarıyla gezi düzenlenecek. Cumartesi günü de TOSSFED Temsilcisi Lütfiye Hanımın öncülüğünde Merkez Spor Salonu’nda program düzenlenecek” diye konuştu.

“Çocuklarımız kendilerine olan özgüvenlerinde artış yaşıyor”

Özel bireyli çocukların atlı terapi ile özgüvenlerinde artışların gözlemlendiğini söyleyen Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Nihal Gül ise, şöyle konuştu: “Otizm Farkındalık Günü’nü atlı terapi vererek geçirdik. Otizmliler her şeyin farkında olan kişiler. Biz atlarla 6 aydır, Kaliteli Yaşam Derneği olarak, eğitim veriyoruz. Bu eğitimi alan çocuklarımızda inanılmaz değişimleri gördük, farkına vardık. Çocuklarımız, kendilerine olan özgüvenlerinde artış yaşıyor. Kendilerini ifade etmede inanılmaz bir potansiyele sahip oldular. Onları atlarla buluşturduğumuz için inanılmaz mutluyuz. İnşallah bu projemiz uzun bir süre devam edecek”

“Duyu bütünlemesi programına özellikle değindik”

Duyu bütünlemesi programına özellikle değindiklerini belirten Gül, “Bugün çocuklarımızla öncelikli olarak duygusal çalışmalar yaptık. Duyu bütünlemesi programına özellikle değindik. Otizmli çocuklarımızda dokunma duyusu çok yok. Atlara dokunarak kendilerini ifade edebilecek donanıma kavuşuyorlar. Yumuşak kadifemsi bir tene dokundukları zaman yavaş yavaş bunu aşmalarını sağlıyoruz. At üzerinde denge hareketlerimiz var onları yapabilmelerini sağladık. Bu şekilde güzel gelişmeler kazandık ve daha da iyi kazanımlar elde edeceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kızım içine kapanık birisiydi şimdi kendi derdiğini anlatabilir hale geldi”

Atlı Terapi Projesinden önce kızının içine kapanık birisi olduğunu anlatan Nurcan Demirtaş da, “Kimse ile diyalogu yoktu. Kalabalık ortama girmezdi. Kalabalık ortamlara girmez oradan sürekli kaçardı. Markete gittiğimiz zaman çok kötü sorunlar yaşardık. Bizde Atlı Terapi Projesine dahil olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kızım gerçekten sosyalleşti. Atları hatta hayvanları çok seviyor. Atlara karşı ayrı bir ilgisi oluştu. Atlı Terapi Projesine katıldığımız için kendimizi çok şanslı görüyoruz. Projeden önceki dönemde ve projeden sonraki dönemde şöyle sorunlarımız oluyordu. Kızımda büyük bir gelişmenin olduğunu görüyorum. Kızımın kelime haznesi gelişti. Daha çok kelime üretip daha çok konuşmaya başladı. Artık kendisini ifade edebiliyor. Derdini ve sıkıntısını artık kendisi anlatabiliyor. Bize bu proje çok iyi geldi. Bu yüzden çok şanslıyız, emeği geçen herkesten Allah razı olsun”

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