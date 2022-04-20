Otelin otoparkında bulunan İstanbul’un fethinde şehit olan askerin kabri görenleri şaşırtıyor

İstanbul Fatih’te bulunan bir otelin otoparkının içinde İstanbul’un fethine katılan ve şehit olan askere ait mezar görenleri şaşkına çeviriyor. Mezar taşının üzerinde isim yazmaması nedeniyle kabrin kime ait olduğu bilinmezken, mezar dört duvar arasında küçük bir alanda kalıyor.

Fatih Cankurtaran’da bulunan ve bir otele ait olan otoparkın içinde İstanbul’un fethine katılan ve şehit olan asker (ni’me’l-ceyş) mezarı bulunuyor. Mezar otoparkın sol tarafında dört tarafı duvarlarla çevrili bir alanda kalıyor. Küçük bir pencereden görünen mezarın taşında ise isim yazmadığı için hangi askere ait olduğu bilinmiyor. Üzerine seccade örtülen mezar için sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, bu mezarların şehir tarihimiz için çok önemli olduğunu belirtti.

“Burada 41-42 tane fetih şehidi olduğunu söyleniyor”

Ni’me’l-ceyş hakkında bilgi veren sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, “Sultan 2. Mehmet döneminde İstanbul fetih edilmek istediği zaman pek çok asker Fatih’in ordusuyla birlikte surların önüne geldi. Hem kara surları, hem de deniz surları tarafında da çarpışmalar yaşandığı için buralarda şehit düştüğüne inanılan insanlar için fetihten sonra bazıları için makam kabirleri kuruldu, bazıları için de oralara kabirler yapıldı. Burada 41-42 tane fetih şehidi olduğunu söyleniyor. Fakat bunların ne kadarı fetih şehidi, ya da bunların bazıları makam kabri mi bunun hakkında tam bir bilgimiz yok. Yani fetihten sonra buralarda kabirler yapılmış olabilir. Ya da bazı kabirler buraya taşınmış olabilir. Ya da makam kabirleri dediğimiz buradaki halkın teveccühü ile birlikte fetih sırasında şehit olduğuna inanılan kişiler için birer kabirler yapılmış olabilir. Zira bu Türkiye’de çok yaygındır. Sanırım buralarda da bazı makam kabirleri var” diye konuştu.

“Kaynaklarda da ni’me’l-ceyş olarak geçiyor”

Bu mezarların insanlara anlatılması gerektiğini vurgulayan Sarımeşe, “Otoparktakinin de kimliğini tam olarak bilmiyoruz. Kaynaklarda da ni’me’l-ceyş olarak geçiyor. Hatta 2011 yılında tescilde edilmiş fakat kimliği halkında bir bileğimiz yok. Sadece ni’me’l-ceyş olduğunu biliyoruz. Günümüzde otoparkın küçük bir alanında kalıyor. Tabi şehir tarihimiz için bunlar makam kabri bile olsa oldukça önemli. Bunların hiç değilse varlıkları tespit edildi. Varlıklarını insanlara anlatılması hususunda yetkililerin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Hem buradaki mahalle sakinlerine, hem de İstanbullulara hatta tüm Türkiye’deki insanlara bunları anlatmamız ve göstermemiz lazım” ifadelerini kullandı.