OSMEK, "ip sanatı"nı tanıttı

Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, son olarak Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) iş birliğiyle vatandaşlara ‘string art’ı tanıttı.

Osmangazi Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK, yeni bir çalışmaya imza attı. El Sanatları Eğitmeni Selma Endar eşliğinde, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen ‘string art’ kursunda, iple örülen çivilerden şaheserler ortaya çıktı. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Endar, Fetih Müzesi’nde her hafta farklı bir etkinlik yaptıklarını vurguladı.

Daha önce düzenledikleri Tokat tahta baskı ve ebru sanatı gibi programların ardından farklılık oluşturmak istediklerini belirten Endar, “String art, bir yüzeye belli bir düzende çakılmış çivilerin arasına gerilen ipler ile oluşturulan görsel sanata verilen isimdir. Günlük hayatımızın bir parçası olan iplerden çıkan tablolar gerçek anlamda heyecan verici. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımız buradan mutlu bir şekilde ayrıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde yeniden farklı bir çalışma gerçekleştireceğiz” diye konuştu.