OSMEK eğitimlerini müzeye taşıyor

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK, sertifikalı eğitimlerini Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sürdürecek.

Pandemi boyunca eğitimlerini tedbirli bir şekilde sürdüren OSMEK, kurs merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören tel kırma, keçe aksesuarları, kağıt rölyef, takı, tığ, örgü çanta, elde hesap ve elde Antep işi branşlarının Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşeceğini söyledi.

Açıldığı günden bu yana ziyaretçi rekorları kıran Fetih Müzesi’nin aynı zamanda bir kültür merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “OSMEK kurslarımızla vatandaşlarımızın hem mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Özellikle ev hanımlarımızın ilgisi yoğun oluyor. Bizler, bu nedenle kurslarımızın bir kısmını Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yapmaya karar verdik. El emeği göz nuru eserlerin müzemizin ambiyansıyla bütünleşeceğini düşündük. Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız, (0224) 224 13 26 numaralı telefondan başvuru yapabilirler. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkesi davet ediyorum” dedi.