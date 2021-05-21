Osmanlı’nın yaşama biçimini yansıtan Kaymakamlar Evi’nin restorasyonu tamamlandı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tarihi evler arasında önemli bir örnek olan Kaymakamlar Müze Evi’nin restorasyonu tamamlandı.

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne bağlı olarak hizmet veren Kaymakamlar Müze Evi’nin restorasyonu tamamlandı. 18 ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimi ile teknolojisini yansıtan Safranbolu evleri arasında önemli bir örnek olan Kaymakamlar Müze Evi’nin restorasyonu için Vilayetler Birliği’nden 600 bin TL destek sağlanmıştı. Safranbolu için en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Kaymakamlar Müze Evi Haziran ayının ilk haftası itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, restorasyonu tamamlanan Müze Ev’de incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Türköz, “Restorasyon çalışmaları tamamlanan Kaymakamlar Gezi Evi haziran ayının ilk haftası ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. İnşallah kısa sürede normalleşme adımlarına geçmemizle birlikte turizmde bölgenin cazibe merkezi olan Safranbolu’da yaz sezonunun iyi geçmesini bekliyoruz” dedi.

Kaymakamlar Evi hizmete açıldığı 1981 ve müteakip yıllarda eğitim merkezi olan düzenlemelerle sürdürmekle birlikte ziyaretçilerin gezi ve konaklama gereksinimini de karşıladığı bilinirken ilçedeki konaklama hizmetlerinin hem sayısal hem de niteliksel artışı karşısında Müze Ev olarak kullanılıyor.