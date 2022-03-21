banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Doğalgaza zam geliyor!
Doğalgaza zam geliyor!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hindistan'da tribün çöktü
Hindistan'da tribün çöktü
Kim Min-jae ilk golünü attı
Kim Min-jae ilk golünü attı

Osmanlı’nın şehzadeleri ve Mevleviliğin çelebileri bu şehirde yetişti

Osmanlı döneminde tahta çıkan çok sayıda padişahın şehzadelik yaptığı Manisa, Anadolu’daki en eski ve Konya’ya makam çelebisi yetiştirme özelliğiyle önemli bir konumda olan Mevlevihaneye de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminde yönetimin ve Mevleviliğin birlikte hareket etmesinin en önemli sebebi olarak ise şehzade ve çelebilerin Manisa’da başlayan dostlukları ve irtibatlarının hayat boyu devam etmesi olarak gösteriyor.

Kültür Sanat 21.03.2022, 10:03
Osmanlı’nın şehzadeleri ve Mevleviliğin çelebileri bu şehirde yetişti

Osmanlı döneminde tahta çıkan çok sayıda padişahın şehzadelik yaptığı Manisa, Anadolu’daki en eski ve Konya’ya makam çelebisi yetiştirme özelliğiyle önemli bir konumda olan Mevlevihaneye de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminde yönetimin ve Mevleviliğin birlikte hareket etmesinin en önemli sebebi olarak ise şehzade ve çelebilerin Manisa’da başlayan dostlukları ve irtibatlarının hayat boyu devam etmesi olarak gösteriyor.

Manisa’yı fetheden ve Türkleşmesini sağlayan Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından Saruhanoğulları Beyliğinin başkenti Manisa’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Spil dağı eteğinde, Manisa Ulu Camii Külliyesinin bir parçası olarak 1368 yılında inşa edilen ve 1369 yılında tamamlanan Manisa Mevlevihanesi büyük restorasyon hatalarına rağmen orijinalliğini koruyabilen en eski Mevlevî asitanesi olarak dikkat çekiyor. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar kullanılan sonra atıl bir vaziyette kalan Mevlevihanede 1961 yılında aralıklarla başlayan restorasyon çalışmaları 1982 yılında tamamlanarak 1983-1992 yılları arasında Manisa Müzesi İslâmî Mezar Taşları ve Kitabeler Seksiyonu olarak kullanıldı. Daha Manisa Celal Bayar Üniversitesine devredilen tarihi yapı yapılan restorasyonun ardından müze olarak hizmet vermeye başladı. Anadolu’da inşa edilen ikinci Mevlevihane olma özelliğini de taşıyan tarihi yapı çok sayıda ziyaretçisini ağırlamaya devam ediyor. Mevlevihaneyi gezen ziyaretçiler Manisa’nın tarihteki önemine bir kez daha tanıklık ediyor.

"Mevlana’nın soyu Manisa’da yaşamış"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Manisa Mevlevihanesinin Müdür Yardımcısı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arkın Ongan, “Manisa Mevlevihanesi 1368 yılında yapılmış. Neredeyse Hazreti Pir Mevlana’nın vefatından 90 yıl sonra yapılmıştır. Anadolu’da yapılan ikinci Mevlevihanedir, birincisi Afyonkarahisar’dadır. Yaptıran kişi Saruhanoğulları Beylerinden İshak Çelebi’dir. Ulu Cami ile birlikte bir külliye olarak burası yapılmıştır. Hazreti Pir’in vefatından çok geçmeden ve Mevlevilik Anadolu’da bu kadar yaygın değilken ikincisinin burada yapılmış olması ilgi çekicidir. Bunun sebebine baktığımızda İshak Çelebi’nin anne tarafından Hz. Mevlana’nın soyundan olduğunu görüyoruz. Hz. Mevlana’nın soyundan gelenlerin isimlerinin sonuna Çelebi eklenmesi de kendisinin İshak Çelebi olarak bilinmesi de bunu doğrulamakta. Bu şekilde ikinci Mevlevihane olarak Manisa yapılmış. Buranın özelliklerinden birisi Mevlevilikte merkez olan Konya’da makam çelebisi dediğimiz baş çelebi olur. Bu baş makam çelebisi Hz. Mevlana’nın soyundan gelmek zorundadır. Normal vazifelendirilen başka dedeler vardır ancak Konya’da vazifelendirilecek olan dedenin Hz. Mevlana’nın soyundan olması gerekir. Konya’daki çelebi vefat ettiğinde Manisa’nın çelebisi Konya’ya çelebi olurmuş. Buradan anlıyoruz ki Mevlana’nın soyu Manisa’da yaşıyormuş. Manisa Mevlevihanesinde görev alıyormuş. Makam çelebisi olacağı zaman buradan Konya’ya gidiyormuş. Manisa’da niye yaşadıklarına baktığımız zaman Manisa’nın Osmanlı dönemindeki önemine bakıyoruz. Zira Padişah olması en muhtemel şehzadeler Manisa’ya gönderiliyor. Dolayısıyla padişah olacak şehzade ile makam çelebisi olacak çelebi daha gençliklerinden burada arkadaşlık kuruyorlar ve hiçbir zaman birbirlerinden irtibatı koparmıyorlar. Mevlevilik her zaman idare ile yönetim ile birlikte hareket etmiştir. Bu anlamda sebebini de biz bu arkadaşlıklara bağlıyoruz" dedi.

Müze olarak kullanılıyor

Mevlevihanenin müze haline geliş sürecinden de bahseden Ongan şunları söyledi: "1800’lü yılların sonunda burası artık atıl bir hale ve kullanılmaz hale gelmiş. Aşağıda ikinci bir Mevlevihanenin yapılması da buranın atıl olmasına sebep olmuş. Adeta cumhuriyetin ilk yıllarında bir harabe durumuna gelmiş. Sonrasında bir restorasyon görmüş restorasyonda tabii eksiklikler var hala bu eksiklikleri giderme yolundayız. Aşağıdaki ikinci Mevlevihanenin 2000’li yıllarda yapılan bir çevre düzenlemesinde yıkılması neticesinde Manisa’da tek Mevlevihane olarak burası kalmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi de burayı bir müze haline getirmiştir. Manisa Mevlevihanesi şu an üniversitenin uhdesinde bulunmaktadır.”

Okullarıyla birlikte Manisa Mevlevihanesini ziyarete gelen Salihli Fatih Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Fadime Gül Köse, “Manisa’nın tekrardan görülmeye değer bir şehir olduğunu yeniden anlamış olduk gezilerimiz sayesinde. Çeşitli yerleri, dini anlamdaki eserleri görmüş olduk. Bence herkesin bu eserleri görmesi gerekiyor. Gezince insan daha çok bilgiye sahip oluyor o yüzden kesinlikle gelinmesi gerekiyor.” derken, yine aynı okulun 7. sınıf öğrencisi Rana Zeybek de şunları söyledi: “Mevlana hakkında gerçekten çok güzel bir yer. Hani derler ya çok okuyan mı çok gezen mi diye gerçekten de çok gezen daha çok bilgi ediniyor. Gezince kendi gözlerimle çok daha güzel oluyor. Buraya gelmeden bilgim vardı ama burayı gezince burada anlatılanları duyunca hiçbir bilgimin olmadığını anladım. Burada onların hikayesi anlatıldı, kaç gün burada kalındığı, eğitimleri ve odaların isimlerini öğrendim. Çok güzeldi." dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19