Osmanlı’nın ilk sarayı mercek altında

Cihan devleti Osmanlı’nın ilk idare merkezi ve ilk sarayı olan Bey Sarayı ve çevresindeki tarihî dokuyu ortaya çıkarmak maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Osmanlı Devletinin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu’ başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların yıllardır en büyük hayâllerinden biri olan ve bugün kadar kente kazandırılması için çeşitli girişimlerde bulunulan Osmanlı’nın ilk idare merkezi ve ilk sarayı olan Bey Sarayı’nın ayağı kaldırılması çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bey Sarayı’nın ayağa kaldırılması için geçen yıl Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu başkanlığında Bilim Kurulu oluşturulmuştu. Büyükşehir Belediyesi aralarında Prof Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Suna Çağaptay, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Doç. Dr. Çağhan Keskin gibi uzman isimlerin yer aldığı Bilim Kurulu’nun katkılarıyla, ‘Osmanlı Devletinin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu’ düzenlendi. Sempozyum, Tophane Meydanı’nda düzenlenen tebliğ kitabının da tanıtımıyla başladı. Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Kültür Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve akademisyenlerin katıyla yapılan sempozyum açılış toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da video konferans yöntemiyle katıldı.

Gizli tarih gün yüzüne çıkıyor

Sempozyumun açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa’nın, çok önemli değerleri bünyesinde barındıran alanlarından birinin de Tophane ve Hisar Bölgesi söyledi. Osmanlı’nın devlet olarak yönetildiği Bey Sarayı’nın da bu bölgede bulunduğunu ifade eden Akhan, “Ancak Bey Sarayı günümüze kadar ulaşamamıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak payitaht Bursa’da Osmanlı Devleti’nin idare merkezi olan Bey Sarayı’nın ve çevresindeki tarihi dokunun değerlendirilmesine yönelik bir projeyi başlatma kararı aldık. Bursa Bey Sarayı’nın tarihi gelişmesini tespit etmek amacıyla konuyla ilgili yapılan ve yapılacak olan tüm akademik çalışmalara destek sağlamak istedik. Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu danışmanlığında erken Osmanlı dönemi ve Bey Sarayı’nın da yer aldığı Bursa Hisar Bölgesi üzerine çalışmaları bulunan bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulu kurduk. Bilim Kurulu’muzda yer alan değerli hocalarımız, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla bize yön veriyorlar. Bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiğimiz Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu ve değerli hocalarımızın katkılarıyla hazırlanan bildiri kitabı, inanıyorum ki Bursa Bey Sarayı’nın tarihi gelişmeleri hakkında birçok veriyi gün yüzüne çıkarırken, Bursa üzerine araştırma yapanlara da ilhâm verecektir” diye konuştu.

İdare ve kültür merkezi

Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise, Bursa Bey Sarayı’nın Osmanlı Devleti’nin bir yönetim ve kültür merkezi olduğunu vurguladı. Bey Sarayı’nın aynı zamanda ilk Osmanlı idari kararlarının alındığı divanın toplandığı bir yönetim merkezi olduğunu dile getiren Oğuzoğlu, “Bey Sarayı’nın hemen yanı başında bir darphane var. İlk Osmanlı parası 3 sene sonra basılmış. Bu darphanenin mekânı hâlen mevcut. Şimdi bunun üzerine neler yapabiliriz, onları kararlaştıracağız. Yine bu çevrede Orhan Bey’in yaptırdığı ilk cami ve medrese de var. Şu anda toplantı yaptığımız bu mekanda, bu eserler meydana getirilmiş ama ne yazık ki 1855 depreminde yıkılmış. Biz bunları da ele alıyoruz. Kitapta ilk araştırma sonuçları var. Elbette bu araştırmalar devam edecek” dedi.

“Takdirle izliyoruz”

Sempozyuma video konferansla bağlanan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Osmanlı Devleti’nin kurulduğu Bursa’nın kadim bir şehir olduğunu söyledi. Sempozyumun Bursa’nın tarihi değerlerinin ihya edilerek, tekrar kente kazandırılmasına vesile olacağını dile getiren Alpaslan, "Bey Sarayı’nın yeniden ihya edilmesi, hemen yanındaki Orhan Gazi Camisi’nin ihya edilmesi, Kent meydan düzenlemeleri ve diğer çalışmalarla, tarihi yapıların ihyasıyla Bursa, hanları, hamamlarıyla gerçekten kendine yakışır bir dokuya kavuşacak. Bu çalışmaları biz de Bakanlık olarak takdirle izliyoruz ve ’Bu çalışmalara nasıl katkı yapabiliriz’ bunların çalışmaları içindeyiz" dedi.