Osmanlı’nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olan müzeye ziyaretçi akını

Osmanlı İmparatorluğu’nun güven ve misafirperverliğinin sembolü olan Tekirdağ’daki Macar Kralı Rakoczi Müzesi’nin pandemi sonrasında ziyaretçi sayısı hızla artarken, bu yıl Bulgar turistler tarafından tarihte hiç olmadığı kadar ziyaret yapıldığı bildirildi.

18. yüzyılın başlarında cereyan eden Macar Bağımsızlık Hareketi’nin önderi II. French Rakoczi ve taraftarlarının Avusturya ile yaptıkları savaşta yenilgiye uğramaları üzerine Osmanlı Padişahı III. Ahmet, Rakoczi ve taraftarlarını topraklarına misafir olarak davet edip Tekirdağ’a yerleştirdi. II. French Rakoczi, 1735 yılından ölümüne kadar burada ikamet etti. Rakoczi’nin ikamet ettiği bu Türk Evi, 1932 yılında Macaristan hükümetince satın alınıp, aslına uygun restore edilerek müze haline getirildi. Müzede sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczi’nin şahsi ve ailesine ait eşyalar yer alıyor. Daha sonra Rakoczi Müzesi’ne dönüştürülen evi, zaman zaman yerli ve yabancı turistler ziyaret etmeye başladı. Pandemi sürecinde müzenin ziyaretçi sayısında hızla düşüş yaşandı. Pandemi sonrasında ise müzede hareketlilik başladı. Müze Müdürü Ali Kabul, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, hiç olmadığı kadar Bulgar turistin burayı ziyaret ettiğini ifade etti.

Rakoçzi Müze Müdürü Ali Kabul, pandemi sonrasında müzeyi ziyaret eden turist sayısının hızla arttığını ifade ederek, “Pandemi dönemi çok kötüydü. Geçen yıl yabancı turist sayımız 230, 240 civarındaydı. Bu yıl o rakam 750’lere ulaştı. Normalde buranın yıllık bin, bin 200 Türk ziyaretçisi, 600-700 ise Macar ziyaretçisi olurdu. Ama pandemide büyük bir azalma yaşadık” dedi.

Hiç olmadığı kadar ziyaret

Kabul, açıklamasının devamında müzenin kuruluşundan bu yana hiç olmadığı kadar Bulgar turistin müzeyi ziyarete geldiğini de ifade ederek, “Bu yıl Bulgar turistler konusunda hiç olmadığı kadar bir ziyaret oldu. Normalde yılda burayı 15-20 Bulgar ziyaret ederken, bu yıl aşağı yukarı 200-300 kadar Bulgar turist geldi. Yine Macar turist sayısında da 500’ü geçtik. Şu ana kadar 650-700 kadar Macar turist burayı ziyaret etti. Bu yıl Türk ziyaretçileri sayısı ise bin civarında oldu” diye konuştu.