Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan yüzlerce antikayı iş yerinde sergiliyor

Kırıkkale’de 63 yaşındaki vatandaş, aralarında Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan eşyalarında bulunduğu yüzlerce antikayı iş yerinde sergiliyor. İş yerini ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıklıoğlu, eşyalar hakkında bilgi aldı.

Kırıkkale’de 22 yıldır bilgisayar sektöründe çalışan 63 yaşındaki Serçeşme Demirhan, evde biriktirdiği antika koleksiyonunu iş yerine taşıdı. Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan eşyaların da bulunduğu 500’ün üzerindeki antikayı iş yerinin raflarında sergiliyor. İş yerini adeta müzeye çeviren Demirhan, Abdülhamid döneminden kalma sandık, pikap, kama, radyo, saat, plak, terazi, gaz lambası, ibrik, güğüm, daktilo, mutfak ürünleri, gramofon gibi antika eşyayı vatandaşların beğenisine sunuyor. Eşyaların arasında yaklaşık 200 yıllık tüfek ve kılıçlar da yer alıyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, iş yerinde ziyaret ettiği Serçeşme Demirhan’dan eşyaların tarihi geçmişiyle ilgili bilgi aldı. Vali Tekbıyıkoğlu’nun dikkatini çeken ise tüfekler ve kılıçlar oldu. Demirhan, 80 yıllık olduğu değerlendirilen kandili de Vali Tekbıyıkoğlu’na hediye etti.

Serçeşme Demirhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde Osmanlı döneminden kalma eşyaların da bulunduğunu ifade ederek, en eskisinin 200 yıllık tüfek ve kılıç olduğunu söyledi. İş yeri hakkında bilgiler aktaran Demirhan, bilgisayar sektöründe çalıştığını ve aynı zaman da koleksiyonculuk yaptığını belirtti.

Evde biriktirdiği eşyaları iş yerine taşımasının ardından insanların ilgi gösterdiği ifade eden Demirhan, "Sayın Valim işyerime geldi ürünlerimize baktı. Onların tanıtımını yaptım. Valimizin de hoşuna gitti Kırıkkale’de böyle bir yerin olduğunu ilk defa gördü. O da gençliklerindeki ürünleri bize anlattı. Öyle bir bilgi alışverişimiz oldu. 80 yıllık bir kandilimiz vardı" dedi.

Yaklaşık 500’den fazla eşyanın olduğunu anlatan Demirhan, "Lambalarımız kantarlarımız var Osmanlı’dan kalma. Gramofonlarımız, kılıçlarımız, tüfeklerimiz var bunların bazısı Osmanlı’dan kalma. Tencere, tava, löküs, haçlarımız var. Hz. İsa’ya Hz. Meryem’e ait mamuller. Tabi yeni ürün bunlar. 500’den fazla ürünümüz var. Tüfeklerimiz eski doldurma tüfekler çakmaklı. İki adet biri tekli biri çiftçi 150 yıl üstüdür bunlar. Osmanlı’dan kalma kamalarımız var 1800 yıldan kalma. Kılıçlarımız var o da Osmanlı’dan kalma. Tören kılıçlarımız var o da 80 yıllık civarı" diye konuştu.