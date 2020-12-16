’Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çifteler Harası ve Türk Atçılığı’ kitabı yayınlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Gümüşsoy’un “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir Çifteler Hara-yı Hümayunu” isimli eseri “Eskişehir Kitaplığı”nın üçüncü kitabı olarak okurla buluştu.

Eskişehir’de at yetiştiriciliği ve “ilk hara” örneği olan Çifteler Harası’nı ele alan ve ESOGÜ Yayınevi tarafından basılan kitap, Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e ve hatta günümüze uzanan süreçte bölgede bu alandaki faaliyetleri arşiv belgelerine dayalı olarak kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Bir kurum tarihi çalışması olan kitapta, haranın kuruluş süreci, teşkilâtlanması, gelişimi ve Türk atçılığına katkıları ele alındığı gibi ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere bölgede atçılık konusunda devam eden faaliyetler de temellendiriliyor.

Kitabın yazarı Doç. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir Kitaplığı’nın daha önce yayınlanan iki kitabı ve yeni yayınlanan “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir Çifteler Hara-yı Hümayunu” isimli kitabı hakkında bilgiler verdi. Gümüşsoy, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Eskişehir Kitaplığı’nın ilk kitabı 2019 yılında “Eskişehir İli Yerleşim Adlarına Göre Selçuklu ve Osmanlı İzleri (11.-16.Yüzyıllar)” ismiyle basılmıştır. Prof. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu ve Arş. Gör. Sertaç Demir’in hazırladığı kitap, 11. ve 16. yüzyıllar arasında Eskişehir ve civarındaki Türkçe yer adlarından yola çıkılarak yapılmış bir yerel tarih çalışmasıdır. Toponomi (yer adları bilimi) açısından önemli bir çalışma olan kitapta, listeler halinde sancak, kaza, nahiye, köy, mahalle, çiftlik, mezraa, cami, mescid ve medrese isimlerine yer verilmiştir. Böylece söz konusu yerlerin eski isimleri hakkında bilgi sahibi olunabildiği gibi haritalar üzerinde de yer tespitleri yapılmıştır. Yer adları üzerinden yapılan bu çalışma ile Eskişehir’in tarih ve kültürüne önemli bir katkı sunulmuştur. Eskişehir Kitaplığı’nın ikinci kitabı “Tarihte Eskişehir” ise 2020 yılında basılmıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinin konu ile ilgili akademik çalışmalarını bir araya getiren çalışmada, İlkçağ’dan Cumhuriyet dönemine uzanan geniş bir perspektif sunulmuştur. Dorylaion’dan Sultanönü’ne, siyasi tarihten kurumlarına ve yetiştirdiği ünlü isimlere kadar farklı konularda yazılan makalelerin toplandığı kitap, Eskişehir tarihi ve kültürü açısından öğrenciler başta olmak ilgi duyanlara kıymetli bilgiler vermektedir. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir Çifteler Hara-yı Hümayunu” ismiyle hazırlanan “Eskişehir Kitaplığı”nın üçüncü kitabı ise 2020’de serinin üçüncü kitabı olarak basılmıştır. Eskişehir Çifteler bölgesinde Osmanlı Devleti’nin ilk “hara”sı olarak kurulan çiftliğin gelişim süreci ve atçılığa katkılarının ele alındığı kitap ile böylesine önemli bir kurumun tarihi ortaya konulmuştur. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikâl eden kurumlardan birisi olan Çifteler harası sayesinde bölge halen atçılığın merkezi olma işlevini sürdürmektedir. Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü ile resmî ve özel at çiftliklerinin yanı sıra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu da bölgede faaliyetlerini sürdürmektedir.” diye belirtti.