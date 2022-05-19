Osmanlı ve Selçuklu saray kıyafetleri bu defilede

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nde gerçekleşen “Geçmişten Geleceğe, Gelenekten Moderne” defilesinde Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait saray kıyafetler sergilendi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü 2 bayramı bir arada yaşadı. Kuruluş yıldönümlerini ve 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini bir arada kutlayan enstitü damga vuran bir defileye imza attı. Kuruluşunun 62. yıldönümünde gerçekleşen defilede Osmanlı ve Selçuklu dönemindeki saray giysileri, Anadolu’nun güzelliklerini yansıtan etnik giysiler, “Suskun Dilim” koleksiyonundan parçalar izleyicinin beğenisine sunuldu. Tasarımlarını ünlü moda tasarımcısı Erol Albayrak’ın yaptığı ve enstitü tarafından dikilen 52 farklı giysi Ankara’dan gelen özel modeller üzerinde seyirci ile buluştu.

Defilede konuşma yapan Enstitü Müdürü Fatma Arslan, “Çalışma arkadaşlarımın yaptığı uzun araştırmalar, tasarım ve üretim faaliyetleri sonucunda ortaya pek çok değerli koleksiyon çıkardık. Bakanlığımızın öncülüğünde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunarak, bu koleksiyonların içinde bulunan 800 adet ürünün tasarım tescilini aldık. Bu çalışmanın yapılması kültür hazinelerimizin korunması ve fikri mülkiyet kapsamında istismarını önlemek adına çok önemli bir hizmet oldu” dedi.

Defilede son çıkan giysiyi herkes ayakta alkışladı. Üzerinde ayı yıldız deseni bulunan giysi büyük beğeni topladı. Defineye Vali ve belediye başkanlarının eşleri, ünlü moda tasarımcısı Uğurkan Erez ile vatandaşlar katıldı.