banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Sırbistan'da sokaklar karıştı
Sırbistan'da sokaklar karıştı
Anne babalar dikkat! Yaz hastalıkları keyfinizi kaçırmasın!
Anne babalar dikkat! Yaz hastalıkları keyfinizi kaçırmasın!
Efsane geri döndü! Bursa’nın Çiçek Abbas’ı yollarda
Efsane geri döndü! Bursa’nın Çiçek Abbas’ı yollarda
Aydın'da muhteşem gün batımı
Aydın'da muhteşem gün batımı

Osmanlı saray mutfağının en özel araç ve gereçleri ziyaretçilerini bekliyor

OSMANLI SARAY MUTFAĞINDA KULLANILAN EN ÖZEL ARAÇ VE GEREÇLER MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI SARAY KOLEKSİYONLARI MÜZESİ’NDE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR.

Kültür Sanat 08.07.2020, 13:41
4
Osmanlı saray mutfağının en özel araç ve gereçleri ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı saray mutfağında kullanılan en özel araç ve gereçler Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Osmanlı saray mutfağında özellikle sıcak yaz günlerinde yiyecek ve içeceklerin muhafazası için kullanılan özel araç ve gereçler, Beşiktaş’taki Milli Saraylar İdare Başkanlığına bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi’nde sergileniyor. 200 yıl öncesinden günümüze kadar saray mutfağında kullanılan soğutucu dolaplar, dondurma makinesi, cam ve metalden karlıklar ve içine konulan sıvıları serin tutmaya yarayan toprak küpler, müzede ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Osmanlı saray mutfağında 19. yüzyılda katı ve sıvı gıdaları soğutmak için kullanılan dolaplar, günümüzde kullanılan buz dolaplarının ilk örneğini teşkil etmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. İçlerine kar veya buz konularak kullanılan dolapların 2’si Beşiktaş’taki Saray Koleksiyonları Müzesi’nde sergileniyor. Dışı ahşap, içi metal kaplı olarak tasarlanan dolaplar iki hazneli. İlk hazneye kar, diğerine gıda yerleştiriliyor. Kar haznesinin altında tahliye musluğu bulunuyor. Musluk, eriyen kar suyunun dolaptan tahliye edilmesi için kullanılıyor. Avrupa menşeli dolaplar, dönemin estetik zevkini yansıtan malzeme ve ustalığıyla dikkat çekiyor. Tarihte Dolmabahçe Sarayı’nın mutfak binası olarak kullanılan Saray Koleksiyonları Müzesi’nde soğutucu dolapların yanı sıra dondurma makinesi de yer alıyor. Günümüzde kullanılan benzer endüstriyel araçların ilk örnekleri arasında sayılan ve elle çalıştırılan dondurma makinesi 19. yüzyıla ait.

Cam karlıklar, soğutucu işlevleri ve estetik tasarımlarıyla hayranlık uyandırıyor

Sıcak yaz günlerinde saray sofralarını serinleten mutfak gereçleri arasında karlıklar ve toprak küpler de yer alıyor. Saray Koleksiyonları Müzesi’nde sergilenen cam karlıklar, soğutucu işlevleri ve estetik tasarımlarıyla hayranlık uyandırıyor. Karlıklar, iki hazneli, küçük boyutlu cam damacana şeklinde tasarlanmış. İç içe geçmiş cam haznelerden ilkine kar, diğerine su, şerbet, limonata veya benzeri bir sıvı konuluyor. Cam haznedeki kar, sıvının bir süre serin kalmasını sağlıyor.

Saray Koleksiyonları Müzesi’nde yaz aylarının vazgeçilmez mutfak araçlarından biri de toprak küpler. Yine 19. yüzyılda saray mutfağında kullanılan büyük ebatlı toprak küplerin içlerine konulan katı veya sıvı gıdaları soğuk tutmaya yardımcı olduğu biliniyor.

“Buradaki soğutucu dolaplar o dönemin ihtiyacına göre üretilmiş çözümlerden bir tanesi”

Günümüzde mutfaklarda kullanılan her türlü eşyanın 200 yıl önce Osmanlı saray mutfağında da kullanıldığını dile getiren Saray Koleksiyonları Müzesi Yöneticisi Güller Karahüseyin, “Şu an içinde bulunduğumuz alan Dolmabahçe Sarayı’nın mutfak binası olması hasebiyle mutfakta kullanılan pek çok eşyayı barındırmakta. Tencereler, kazanlar, güğümler, tepsiler, teraziler, biley aletleri, katı meyve sıkacakları, çırpıcı, kek kalıpları gibi bugün mutfaklarda kullanılan her tür eşya o zaman da Dolmabahçe Sarayı’nın mutfağında kullanılıyordu. Dolmabahçe Sarayı’na bağlı Hazine-i Hassa adında bir idare var. Hem sarayın hem de hanedanın gelir giderlerine bakan ve bu işlerini yürüten bir daire. Bu dairenin altında ona bağlı olan 16 tane ayrı daire var. Bunlardan bir tanesi de Karhane-i Amire Dairesi. Karhane-i Amire’nin görevi sarayda kullanılmak üzere İstanbul’a yakın dağlardan, göllerden kar ve buz temin edip özel istihdam edilen personeli vasıtasıyla saraya getirip, sarayda kullanılan yiyecek ve içeceklerin soğutulmasında kullanılmasını sağlamak. Burada bulunan dolaplar da o kar ve buzların kullanıldığı dolaplardan. İnsanoğlu her dönemde ihtiyacına göre çözümler üretmiş. Bu dolaplar da o dönemde üretilen çözümlerden bir tanesi“ diye konuştu.

“Milli Saraylar Koleksiyonu’na ait bütün eserler ziyaretçilerimizle buluşmayı bekliyor”

Pazartesi günü dışında ziyaretçilerin müzeyi sabah saat 09.00 ve akşam 17.30 arasında ziyaret edebileceklerini ifade eden Karahüseyin, “Bizim Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Milli Saraylar koleksiyonu deposu da Türkiye’de ilk defa yapılmış, düzenlenmiş bir depodur. Milli Saraylar koleksiyonuna ait bütün eserler ziyaretçilerimizle buluşmayı bekliyor. Pazartesi günleri dışında müzemizi ziyaretçilerimiz sabah 09.00-akşam 17.30 arası her zaman ziyaret edebilirler“ dedi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Beşiktaş 30 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 33 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24
Namaz Vakti 08 Temmuz 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34